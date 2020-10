Fue por “hipersensibilidad”: Sánchez Cordero corrige sobre misoginia en gabinete

Hace un par de días, Olga Sánchez Cordero se convirtió en heroína de muchas al tener los arrestos de denunciar que la desigualdad de género que se vive en México está tan normalizada, que hasta en reuniones del gabinete de Seguridad ha llegado a detectar “temas de misoginia”…

Pero bueno, poco duró el foco sobre las conductas que tiene el gabinete de AMLO. Y no fue necesario que secretarios federales fueran enviados a charlas de sensibilización como a las que va Samuel García. De hecho, resulta que ellos así como son, están bien. La del “problema” fue Sánchez Cordero… hecho aceptado por la propia titular de Secretaría de Gobernación (SEGOB).

“Muchos de los de los integrantes de esa reunión (del Gabinete de Seguridad) han sido respetuosos conmigo”, aseguró Sánchez Cordero, al comenzar a bajarle al comentario ofrecido el pasado 20 de octubre, cuando acusó que varios miembros del gabinete de Seguridad no toman en cuenta sus opiniones.

“Pero el tema no es ser respetuosos y el tema no es la dinámica de las reuniones, sino la percepción que en lo personal se tiene de una situación, basada, precisamente, en la condición o no de ser mujer, ese es el tema”, agregó…

Para terminar de retirar su denuncia, Sánchez Cordero señaló que lo dicho hace unos días, respecto a misoginia al interior del gabinete de Seguridad, nomás fue onda suya… OJO, no que lo haya inventado, sino que debido a que ella está muy al pendiente de esos temas, pues simplemente tiene la impresión de detalles que para el resto de los funcionarios no son perceptibles. “Y aquí lo puedo decir, en la, a la mejor, hipersensibilidad que yo tengo sobre los temas de relación estructural, patriarcal”.

El 2020 no es el año de mayor violencia hacia la mujer, dice Sánchez Cordero

Por si con lo anterior varias (y varios) no exclamaron “buhhhhhhh”, la titular de la SEGOB acabó de dar el espaldarazo femenino a la administración de AMLO señalando que… bueno, este año sí ha habido violencia contra la mujer… y feminicidios, pero eso no quiere decir que sea el 2020 vaya a batir récords en esos lamentables temas.

“De venir en una curva ascendente verdaderamente vertiginosa, vertiginosa en los años previos, hoy estamos si no en una meseta, cuando menos, en mucho menos, estar repuntando, es decir es un repunte moderado o si no básicamente en meseta”, declaró Sánchez Cordero.

Según la secretaria de Gobernación, será próximamente cuando se vea el bajón de violencia hacia la mujer. Nomás espérense a que la estrategia de la 4T llegué a municipios en que se presentan más casos de agresiones contra las mujeres… OK… ¿Y por qué la estrategia no inició ahí?