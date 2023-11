Lo que necesitas saber : Ernesto Zedillo fue presidente de México de 1994 al 2000, periodo durante el cual lidió con una de las más crudas crisis económicas de su historia... además de lo mero bueno del levantamiento del Ejército Zapatista.

Cada cierto tiempo, los expresidentes de México salen de su autoexilio para echarse un comentario que cimbra al país (bueno, descontando a Felipe Calderón y Vicente Fox, a quienes les gusta opinar hasta de cómo va el América). Ahora le tocó a Ernesto Zedillo, quien describió al mandatario de sus sueños.

Foto: Huffpost México/Getty Images

Para Zedillo, debe ser alguien “que no explote las necesidades” de la gente

En un foro organizado por el Instituto Pearson, Ernesto Zedillo fue cuestionado sobre las características que debe tener el futuro presidente de México… y más bien parece que le dijeron “describe a AMLO”, porque comenzó a mencionar (negativamente, claro) algunas elementos comúnmente vinculados al actual mandatario.

“Primero me ver gustaría ver a alguien que escuche a la gente (…) [pero] que no explote necesidades creando un discurso demagógico prometiendo cosas que no entregará”, comenzó el exmandatario.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

“Que no divida a nuestras sociedades, que asuma la responsabilidad total (…) porque es muy fácil culpar siempre a los demás”, agregó… para despues aclarar que no se refería a cierto político tabasqueño, ya que líderes como el que describió hay en todo el mundo: “Trump, por ejemplo”.

Que la pobreza siempre se ha reducido, dice Ernesto Zedillo

“En una palabra, me gustaría ver un presidente que no sea elegido mintiendo a la gente, un presidente que no gobierne mintiendo a la gente culpando a otros por sus propios errores”, remató Ernesto Zedillo.

Antes de las indirectotas que el expresidente le mandó a AMLO, la moderadora del evento, la académica Viridiana Ríos, le recordó a Zedillo que en los últimos años la pobreza en México se ha reducido… cosa que minimizó el que gobernó nuestro país durante una de las más graves crisis de su historia. Para el priista “la pobreza se ha reducido consistentemente” siempre.

Foto: Getty Images.

La Dra. Ríos también le señaló a Ernesto Zedillo que con el actual gobierno se ha aumentado el salario mínimo de una forma que no se había registrado (y menos cuando gobernó el PRI). Pero eso igual le valió gorro al economista de Yale: que pa’qué eso, insinuó, si la mayoría de personas en México trabajan en la informalidad.

Viridiana Ríos también sacó de la chistera datos que indican que actualmente los mexicanos sienten que, ahora sí, viven en una democracia (y aprobando al cabecita de algodón)… pero igual Ernesto Zedillo minimizó ese hecho. Incluso, advitió que puede ser peligroso: que en 2006 los venezolanos decían lo mismo… y miren ahora cómo les va.

