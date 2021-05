“Está editado”: Candidata de Morena en Metepec rechaza audio en que amenaza a hija de contrincante

En redes se difunde un audio atribuido a la candidata de Morena a la alcaldía de Metepec, Estado de México, en el que ésta amenaza no sólo al aspirante del PAN, sino también a su familia: “Y sabes con la niña lo que puedo hacer, ¿verdad?”, se escucha en la grabación.

En el marco de un proceso electoral en el que para nada ha imperado la no violencia, se dio a conocer una grabación en la que Gabriela Gamboa habría amenazado a la familia del candidato de la coalición “Va por México”, el panista Fernando Flores.

“Dile al pendejo que tengo cómo sacar una campaña que me pegan. Y sacarlo chingón (…) el pendejo técnicamente me supera. Y nos vamos a romper e hocico y ahorita nos lo rompemos (…) ustedes no saben operar”, inicia diciendo la voz atribuida a Gamboa (quien, por cierto, va por la reelección en Metepec), la cual estaría insinuando que está por orquestar un ataque en medios contra Flores, quien aventaja en algunas encuestas.

Y bueeeeeeno, lo anterior ya ni extraña… sin embargo, la conversación entre Gamboa y el “compadre” del candidato panista (también amigo de la morenista) se va poniendo más oscura, al grado en que la de Morena amenaza a la hija de su contrincante en las elecciones.

“Recuérdaselo cabrón. ¿Quieren putazos? ¡los tienen, wey!, ¿quieren putear a los hijos? ¡sin pedos! (…) Nos vamos a confrontar y vengo por reelección. Y sabes con la niña lo que puedo hacer, ¿verdad?”

Gabriela Gamboa, alcaldesa de Metepec que busca la reelección por Morena, amenaza a su contrincante ¿Qué opinan? https://t.co/sU6W6VjfoG pic.twitter.com/H9oEkke9Nu — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) May 24, 2021

Aunque el interlocutor trata en diferentes ocasiones de que la confrontación política no llegue hasta lo familiar, Gamboa se muestra decidida. “No tengo pedo. ¿Me cantaron el pedo culero, viene culero”, exclamó la fina alcaldesa.

“Es un audio manipulado”, acusa Gabriela Gamboa

Sin negar que sea su voz la que se oye con tan florido vocabulario, Gamboa ya señaló que, según, la grabación que se difunde en redes está editada… aunque se oye que fluye bien y bonito, la candidata de Morena en Metepec asegura que ya pasó la prueba de peritos en la materia y estos determinaron que la grabación presenta 21 cortes.

Además, Gabriela Gamboa justifica que la llamada (la cual tuvo con Estuardo Rodríguez, a quien identifica como empleado de Fernando Flores) fue realizada hace más de un año. “Si escuchan bien, se trata de un audio manipulado (…) por eso publicaron cuatro minutos de una conversación de más de 10 minutos”.

Se difundió un audio manipulado. pic.twitter.com/AVCspXKJ3w — Gaby Gamboa (@GabyGamboa_S) May 25, 2021

Y bueeeeno, de ahí Gamboa cuenta que antes de realizar la llamada con Estuardo Rodríguez, ella fue la que fue agredida por un “sicario de Flores”. De ahí el nivel de la llamada que ahora se da a conocer.

Al respecto, en el PAN responsabilizan a Gabriela Gamboa de cualquier cosa que llegue a pasarle a Fernando Flores o a su familia… por cierto, desde un día antes ya habían avisado en el partido blanquiazul que sus candidatos le paraban a sus campañas en el sur del Estado de México… debido a la violencia que hay en la zona.