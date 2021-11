Galilea Montijo niega haber participado en negocios de Inés Gómez-Mont

Dicen que “explicación no pedida es culpa manifiesta” y quién sabe si eso aplique con Galilea Montijo que, pese a que el caso Inés Gómez entró en aparente congelamiento invernal, salió con un video viral en el que se desvinculó de las transas… digo, negocios, de su amiga.

“No tengo, ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga-Gómez”, aseguró la conductora de programas de televisión en video publicado en sus redes sociales.

A moco tendido, Montijo pidió detener los ataque en su contra y en contra de su esposo, el empresario Fernando Reina Iglesias, quien también está siendo relacionado con el caso Gómez-Mont y con movimientos políticos que lo colocan como parte del congresos locales.

“Mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapán porque decidió emprender nuevos retos profesionales. Él es ahora integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha a diario”.

Anabel Hernández revela supuesta relación de Montijo con Beltrán Leyva

Aunque el tema Gómez-Mont fue sobre lo que más habló la conductora (bueno, más o menos), parece que la verdadera razón por la que Galilea Montijo sacó este video fue el libro de la periodista Anabel Hernández, Emma y las otras señoras del narco.

En él, la periodista señala que la conductora de Televisa sostuvo una relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien murió abatido durante un operativo en 2009.

Sobre este asunto Montijo no se refirió directamente, aunque previamente advirtió que se esperará a la publicación del libro, para después analizar si emprende acciones legales.

“Venga”, insinuó Anabel Hernández, que ahora que se ha dado a conocer parte del contenido de su nueva investigación, aseguró que todo lo que está en el libro puede sostenerse con pruebas (además de que Galilea Montijo ni siquiera es uno de los personajes principales del trabajo).

Otros nombres de la farándula que se mencionan en Emma y las otras señoras del narco son la actriz Ninel Conde, la cantante Lucha Villa, la exMiss Universo Alicia Machado y hasta la exconcursante del Big Brother, Silvia Irabién, La chiva.

“Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros”, señaló Hernández ante la advertencia de Galilea Montijo de emprender acciones legales en su contra.