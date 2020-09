Dice García Harfuch que en la CDMX ya no hay cárteles… sólo “células atomizadas”

“¡Qué bien!, ¡algo menos de lo que deba preocuparme!”, diría Forrest Gump si viviera en la CDMX… luego de las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien en su primera aparición, tras ser víctima de un atentado, dijo que (ahora sí) en la Ciudad de México ya no hay cárteles…

Según García Harfuch, no es que ya no haya presencia criminal… pero de haber tenido grandes bloques, ahora sólo quedan migajitas: “células atomizadas”, dijo el titular de Seguridad, refiriéndose a lo que queda de la Unión Tepito y la Anti Unión. En pocas palabras: los cárteles ya no tienen la fuerza que tenían en 2018, cuando iba llegando la administración de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con lo dicho por García Harfuch ante empresarios reunidos en el Club de Industriales, ahora lo que resta es eliminar a las pequeñas células que operan todavía bajo el nombre de los cárteles mencionados… porque con los golpes que se les ha dado en los últimos dos años, ya no hay una estructura criminal con grandes líderes.

Para sostener sus dichos, el titular de la SSC-CDMX señaló que se han detenido a 52 cabecillas de diversos grupos criminales (no le hace que luego se les suelte) y, bueno, esta labor continuará realizándose, hasta que ya no hay más a qué pegarle. “A 10 meses, yo les puedo asegurar que no tenemos grupos organizados así de fuertes, como hace años, ¿por qué? porque se les ha estado pegando así de constante”.

Según García Harfuch, CJNG está en las mismas… pero apenas formándose

Luego de haber sido víctima de un ataque supuestamente orquestado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación… pues era inevitable que García Harfuch no lo mencionara. Y así fue, dejándolo al nivel de los cárteles que “dice” ya nomás quedan en puro nombre. Es decir, el CJNG también nomás está en calidad de célula dentro de la CDMX. “No cuenta con una estructura grande”. Menos mal…

Como sumándole a los señalamientos del titular de la SSC-CDMX, El Universal publica hoy que, efectivamente, el CJNG sólo tiene presencia atomizada en la Ciudad de México. Peeeero, a diferencia de la Unión y Anti Unión, apenas está agarrando vuelo. De hecho, está en proceso de envío de células para tomar control de la CDMX y otras entidades.

Lo anterior, según El Universal, consta en informes federales en los que se revela que las células del CJNG reciben entrenamiento de exintegrantes de las FARC, antes de ser enviadas a operar. Hasta el momento ya han sido detectadas en CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Querétaro… va con miras a dominar el centro del país.