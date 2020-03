Y aquí ponemos el emoji de facepalm 🤦🏼‍♂, porque… ¡que no manche García Luna! Por favor, que alguien le explique que, si realmente tiene miedo del contagio del coronavirus, la principal recomendación que se hace es ¡quédate encerrado!

Pero bueno, que no se diga que no lo intentó. Así que, aprovechando la crisis del coronavirus, el extitular de Seguridad, Genaro García Luna, tratará nuevamente salir de prisión bajo fianza. Según apuntan diversos medios, el principal argumento para solicitar su salida es el temor a ser contagiado de COVID-19.

Ahhh, pero cabe señalar que el miedo no es gratuito. Según indica Aristegui Noticias, se acaba de reportar un caso de coronavirus en la prisión en la que García Luna se encuentra guardado, mientras corre el proceso en su contra por recibir sobornos del crimen organizado.

Tanto es el miedo de contagiarse de la enfermedad que tiene en jaque a Estados Unidos (o sus ganas de salir de prisión) que el exfuncionario de la administración de Felipe Calderón elevó el ofrecimiento de fianza. Anteriormente había puesto sobre la mesa un millón de dólares para salir en libertad, ahora la cifra es el doble: 2 millones de dólares.

La liberación bajo fianza de Genaro García Luna es necesaria “para proteger su salud física en vista del saldo devastador que la pandemia de Covid-19 está teniendo en el mundo, y ciertamente tendrá en la comunidad de detenidos del Metropolitan Detention Center, donde se encuentra recluido”, alegó la defensa del extitular de Seguridad.

El caso de coronavirus detectado en la prisión en que se encuentra García Luna fue reportado el pasado 24 de marzo. Según el abogado del exsecretario de Seguridad de México, la vida de su cliente corre peligro ya que éste tiene antecedentes de problemas respiratorios, además de contar con 51 años (esto último no tendría que ver, ya que el grupo de riesgo son los adultos mayores).

NEW: Genaro Garcia Luna, the ex-Mexican security official accused of taking bribes from the Sinaloa cartel, joins the growing list of inmates asking for release from jail b/c of COVID19.

There is at least 1 case of infection at the Brooklyn federal jail where he is being housed. pic.twitter.com/rp212GIquH

— Alan Feuer (@alanfeuer) March 25, 2020