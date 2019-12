Lo defendió Claudia Sheinbaum, pero el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX), Omar García Harfuch, también tenía que meter las manitas ante señalamientos que lo ligan con Genaro García Luna…

Y, quién sabe si lo hizo de la mejor manera, pero más o menos así se desvinculó del recién aprehendido exsecretario de Seguridad: sí conoció a García Luna… pero sólo fue una vez y no duró más de 30 segundos (that’s what she said). Con esto, el encargado de la SSC-CDMX negó haber participado en alguna operación del exfuncionario o haber recibido instrucciones de su parte.

De acuerdo con García Harfuch, su fugaz encuentro con Genaro García Luna se dio durante el sexenio de Felipe Calderón. En aquel entonces, el ahora titular de la SSC-CDMX apenas iba haciendo sus pininos en la Policía Federal.

“Saquen las cuentas, tenía 26-27 años, entonces nunca participé directamente con él, nunca recibí ni instrucción directa ni de él ni de sus segundos al mando”, dijo paraLa Jornada.

Pues quien sacó las cuentas desde hace rato fue la periodista Anabel Hernández quien, luego del arresto de García Luna, acusó que éste dejó un rastro de su red de corrupción que hasta la fecha opera en el área de Seguridad.

“Aunque García Luna dejó de ser Secretario de Seguridad en 2012, toda su estructura corrupta se quedó en la Policía Federal. La gran mayoría. Y algunos de ellos, de su círculo más cercano, los que estaban ahí cuando todo eso estaba pasando. La Secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes; el señor Omar García Harfuch, el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México…”, señaló Hernández en entrevista para Radio Fórmula.

Con 26 años, García Harfuch ingresó a la Policía Federal en 2008. Rápido subió de niveles, llegando a hacerse cargo de la jefatura del Departamento de Coordinación de Inteligencia, así como el de suboficial en Cuernavaca, Morelos.

Aunque Claudia Sheinbaum aseguró que García Harfuch ha tenido una carrera “como la de cualquier policía”, Proceso señala que, a los pocos años de estar en activo el funcionario de la CDMX, estuvo en la mira del gobierno de Estados Unidos por posibles labores delincuenciales.