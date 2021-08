“Morían 40 de cada 100, ahora sólo 8”: Gatell celebra reducción de muertes por COVID-19 gracias a la vacunación

Con eso de que ya no lo vemos diario en las conferencias que hizo tan famosas para explicar la situación del coronavirus en México, hasta parece que Hugo López Gatell ya no anda pendiente de la pandemia. Pero no es así, el subsecretario de Salud publicó un video este sábado precisamente sobre el tema, y en él explicó cómo ha disminuido la letalidad del COVID-19 en el país desde que inició la vacunación.

Del 40 al 8%: Así se han reducido las muertes por COVID-19 gracias a la vacunación, según Gatell

A través de su cuenta oficial de Twitter, Gatell mencionó que, antes de que comenzara a aplicarse la vacuna, la tasa de letalidad a causa de COVID-19 en México era de un 40%. Eso significa que de cada 100 personas contagiadas con coronavirus en el país, 40 perdían la vida.

Pero vaya que eso cambió de manera radical gracias a la vacunación. El subsecretario de prevención y promoción de la Salud explicó que, actualmente, esa estadística bajó a sólo el 8%. Es decir, hoy en día, en México mueren por COVID-19 sólo 8 de cada 100 personas que se infectan con el virus.

“Las vacunas contra COVID-19 tienen como propósito fundamental reducir la mortalidad. Las personas vacunadas pueden tener infección, pueden incluso tener enfermedad. Pero la probabilidad de que tengan enfermedad grave, que terminen en un hospital o, peor aún, que pierdan la vida, se reduce sustancialmente“, explicó.

Adultos mayores, los más beneficiados con la vacuna

El hombre que ha encabezado la lucha contra la pandemia en México, aseguró que lo anterior se muestra con mayor claridad en la población de 60 años o más. Según explicó, porque ese grupo es al que se logró inmunizar primero gracias a la estrategia de vacunación implementada en el país.

“A partir de ahí, vimos una acelarada reducción en la probabilidad de morir por COVID-19. Antes de la vacuna, 40 de cada 100 personas con COVID-19 perdían la vida. Después de la vacuna, sólo 8 de cada 100 personas pierden la vida por COVID-19. Estaremos documentando cómo los efectos positivos de la vacuna van ocurriendo en todos los grupos de edad conforme logramos amplias coberturas de vacunación“, finalizó.

Antes de iniciar la aplicación de vacunas, en el país perdían la vida 40 de cada 100 personas y actualmente, solo 8 de cada 100. Por eso todas las personas mayores de 18 años deben vacunarse y mantener las medidas para prevenir contagios. pic.twitter.com/KJBVWFmlPf — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) August 7, 2021

Gatell ha sido muy insistente en la importancia de la vacunación. Esta semana compartió un dato muy relevante sobre eso: que del total de personas hospitalizadas en el país, el 97% no tiene la vacuna. Y hablando sobre la población de 60 años o más, la Secretaría de Salud de CDMX compartió también que todas las hospitalizaciones graves en la capital son precisamente de adultos mayores no vacunados.

Retomando sus palabras: no, la vacunación no nos hace inmunes, pero reduce y mucho las probabilidades de ser hospitalizado o perder la vida por COVID-19. Así que vacunarse, gente.