Tsss: Gatell dice que uso obligatorio de cubrebocas en Colima violaría derechos humanos

Este 12 de agosto, durante la presentación de los nuevos números de casos positivos y fallecimientos a causa de la pandemia de COVID-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, también aprovechó para criticar la iniciativa de Colima para hacer el uso de cubrebocas obligatorio.

¿De que va esta iniciativa?

El 6 de agosto, el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, dio a conocer esta iniciativa para que los habitantes de la entidad usen obligatoriamente este insumo y así evitar nuevos contagios de COVID-19, y con la que también se impondrían sanciones a quienes no lo respeten, como multas de hasta 43 mil pesos y cárcel por 36 horas.

Sí, esta propuesta la entregó al Congreso local y, hasta ahora, no se ha discutido. La medida se aplicaría solamente en vía publica, transporte público, lugares de trabajo y comercios.

La multas se aplicarían a quienes no respeten el uso obligatorio de cubrebocas tomando en cuenta los daños producidos o que puedan producir a otras personas, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas de quien no respete la norma, su lugar de residencia y el beneficio del infractor por no usar el insumo.

¿Qué declaró López-Gatell por esta propuesta de Colima?

Por esto, Hugo López-Gatell declaró en su ya clásica conferencia vespertina del miércoles, que incluso la propuesta del gobierno de este estado podría violar los derechos humanos.

Así lo declaró el funcionario: “En un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos”.

Incluso, dijo que el Gobierno Federal opina que se debe tener mucho cuidado de querer responsabilizar a las personas de las medidas sanitarias.

Finalmente, indicó que aunque respetan la soberanía de Colima, sí se debe revisar si la medida es tarea de la autoridad local, ya que podría integrarse o no dentro de medidas extraordinarias de salubridad general.

*A partir del minuto 48:00 se pueden ver las declaraciones de Hugo López-Gatell al respecto

*Con información de El Heraldo