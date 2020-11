La historia de Andrés: Un gato bengalí que confundieron con un leopardo en Tampico

¿Ustedes qué pensarían si ven a un gato de casi un metro de largo y casi 6 kilos de peso con manchas como de leopardo en un parque? Hace casi un mes la organización Patitas de la Calle recibió un llamado anónimo de una persona que aseguraba que había un leopardo en el parque Fray Andrés de Olmos, en Tampico, Tamaulipas.

Ante la sorpresa de la denuncia y que en verdad pudiera tratarse de un felino de esta especie, integrantes de la organización acudieron al parque público y encontraron a un gatote bastante asustado debajo de una banca intentando esconderse.

Literalmente UN GATOTE.

Y no, no es un leopardo, se trata de un gato bengalí, una especie de gato que resulta de la cruza de un gato leopardo asiático y un gato doméstico que se parece mucho a los felinos salvajes exóticos como leopardos u ocelotes.

¿Qué hicieron con ‘Andrés’ el gato?

Por medio de sus redes sociales, la fundadora de Patitas de la Calle, América Sandoval, explicó que ya hace más de 20 días que el gato fue rescatado pero que estaba en malas condiciones de salud con una fuerte infección en los ojos, dermatitis en el cuerpo y muy delgado.

Al momento ya se le hicieron análisis de laboratorio y una prueba de hemoparasitos en sangre para descartar cualquier enfermedad grave, además de una castración para evitar que sus adoptantes puedan lucrar con él.

Debido a que le faltan dientes los médicos intuyen que ya es un gato de edad avanzada que además era de casa ya que no come otro tipo de comida que no sea alimento premium.

Ahora este enorme gato se llama Andrés y después de un mes en que nadie presentó papeles de propiedad del gato a pesar de que muchos aseguraron que lo habían robado años atrás, este gato hermoso ya tiene un posible adoptante y está en un periodo de prueba para ver si se adapta a su nueva casa.