JusticiaParaGenebit: Estudiante de Mexicali es encontrada sin vida en la cajuela de su auto

Genebit Livier, una estudiante de 20 años originaria de Mexicali, Baja California, fue encontrada sin vida en la cajuela de su auto la noche del pasado viernes 31 de julio.De acuerdo con las primeras investigaciones, el principal sospechoso este feminicidio es Daniel Alejandro, un estudiante de medicina de dicha entidad quien era novio de Genebit.

El diario La Jornada indica que la noche del pasado viernes, vecinos de las inmediaciones del campus Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California, dieron aviso a las autoridades luego de haber visto a un sujeto huir de un auto que estaba estacionado en la calle María Herrera, en la colonia Insurgentes.

Horas después, policías arribaron al lugar y encontraron el cadáver de una joven en la cajuela del vehículo, por lo que durante la madrugada del sábado 1 de agosto el cuerpo de la chica fue llevado al Servicio Médico Forense, donde los primeros resultaron de la autopsia indicaron que la estudiante murió por asfixia.

Genebit Livier, quien estudiaba en la Facultad de Arquitectura de dicha entidad, fue encontrada amordazada en su auto, mismo que fue manejado por su exnovio Daniel Alejandro “N”, el principal sospechoso de este crimen que ha indignado a los habitantes de Baja California y de todo el país.

El diario indica que Daniel Alejandro, de 19 años de edad, se ha convertido en el principal sospechoso del asesinato de Genebit, pues fue grabado por la cámara de vigilancia de un vecino cuando salió de su casa con el carro de la víctima y regresó minutos después de manera apresurada y a pie.

El hombre fue arrestado luego de caer en contradicciones, ya que primero dijo que Genebit estuvo en su casa y la chica se fue en taxi. Sin embargo, después mencionó que unas amigas de la jovencita la habían ido a recogerla, siempre asegurando no saber nada acerca de su paradero.

david morales es un enfermo, me quito a mi amiga, la ahorcó y no paro.. es un mounstruo y un ser que no merece piedad como no la tuvo para nuestra livi… nadie olvide su cara porfavor.. no merece ser feliz #JusticiaParaGenebit pic.twitter.com/LJzgCSad21

— erikaka (@3rikona) August 1, 2020