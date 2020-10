¡98 mil pesos al mes! Ginebra tendrá el salario mínimo más alto del mundo

Los habitantes de Ginebra, Suiza, votaron el domingo pasado un referéndum para declararse a favor de un salario mínimo de 23 francos suizos por hora, algo así como 25 dólares, que al mes se traducirían en alrededor de cuatro mil 450 dólares mensuales. Sí, en México ese dinero significarían 98 mil 788 pesos, alcanzando así, el sueldo mensual más alto del mundo.

¿Cómo se dio esto?

Aproximadamente el 58% de los votantes de Ginebra, respaldaron esta medida para asignar un nuevo salario mínimo, el cual entrará en vigor hasta mediados de este mes de octubre y beneficiará a cerca de 30 mil trabajadores de esta parte de Suiza.

Sobre esto, Michel Charrat, presidente de Groupement Transfrontalier Européen, organización independiente que apoya a los trabajadores de la frontera franco-suiza, indicó que el resultado de la votación fue una “marca de solidaridad” con los más pobres de Ginebra, una de las ciudades más caras en todo el planeta para vivir.

Esta medida es para contrarrestar crisis por COVID-19

Michel Charrat también indicó que la pandemia de COVID-19 ha expuesto que existen personas que no pueden vivir en Ginebra, Suiza, y que por esta misma razón, se decidió elevar el salario mínimo.

Así lo señaló a The Guardian: “El COVID-19 ha demostrado que un cierto sector de la población suiza no puede vivir en Ginebra”, por esta razón, los poco más de cuatro mil francos suizos son el mínimo para no caer bajo el “umbral de pobreza”.

Finalmente, los medios de comunicación suizos informan que la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 impulsó enormemente esta iniciativa para aumentar el salario mínimo. Cabe señalar que, en consultas anteriores, esta propuesta fue rechazada por los habitantes de Ginebra, Suiza, exactamente en las de los años 2011 y 2014.

*Con información del medio de comunicación inglés The Guardian