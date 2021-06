Gobernador de Texas anuncia que construirá su propio muro con México

Con el argumento de que el presidente Joe Biden frenó la construcción del muro fronterizo con México que arrancó el expresidente Donald Trump, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció recientemente que arrancará la construcción de su propio muro.

¿Cómo?

Para empezar autorizó un pago inicial de 250 millones de pesos con ese fin, la contratación de un gerente de proyecto y de contratistas, que se comience la construcción a la de ya y que se exija al presidente Biden que “devuelva la tierra de Texas a Texas”.

Due to Biden’s open border policies, I just announced Texas’ plan to continue securing the border & build the wall.

Here’s how:

➡️ Down payment of $250M

➡️ Hire project manager & contractors

➡️ Begin construction

➡️ Demand Biden return TX land to TX

https://t.co/PaQbSzMMcn

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 16, 2021