Y no se puede decir que todo era “jijiji, jajaja” hasta la intervención del gobierno de China… ya que, incluso desde que el chiste del comediante Li Haoshi comenzó a circular en redes, algunos usuarios señalaron que no estuvo nada bien.

Así que, por hacer un chiste que relacionaba al Ejército con perros, el mencionado comediante fue obligado a pedir disculpas… mientras que a la empresa para la que trabaja (trabajaba, mejor dicho) se le impuso una multa de más de 2 millones de dólares.

Foto: Spencer Platt/Getty Images // Encuentran estación de policía secreta china en Nueva York.

¿Un chiste inocente? No para el gobierno de China

De acuerdo con medios internacionales, el chiste de Li Haoshi (más conocido como House) consistía simplemente en contar cómo dos perritos callejeros que adoptó persiguieron a una ardilla. Y ya… la descripción de tan natural escena la remató con la frase “buen estilo de trabajo, capaz de ganar batallas”, slogan vinculado al Ejército Popular de Liberación (EPL).

El audio del chiste contado en una presentación ofrecida en el Century Theatre de Beijing se difundió alegremente en Weibo, la red social de China… y claro que llegó a los oídos de autoridades del gobierno de Xi Jingpin, por lo que el don comedias tuvo rápidamente que ofrecer disculpas.

“Asumiré toda la responsabilidad y cancelaré todas mis actuaciones para reflexionar profundamente y reeducarme”, prometió Li Haoshi.

Foto: Pixabay

El gobierno abrirá una investigación porque no se paró el show

No obstante, para el gobierno de China las disculpas no fueron suficientes. De acuerdo con The Guardian, la oficina del Ministerio de Cultura y Turismo anunció que la compañía representante del comediante debe una multa de 13.35 millones de yuanes (ceca de dos melones de dólares).. además de acceder a perder el 1.35 millón de yuanes que obtuvieron como “ganancias ilegales” por el chiste.

“Nunca permitiremos que ninguna empresa o individuo utilice la capital china como escenario para calumniar sin sentido la gloriosa imagen del EPL”, advirtieron las autoridades de China.

Al parecer, el asunto no acabará ahí, ya que se abrió una investigación… parece que habrá más castigos, ya que el gobierno de China critica que, un vez dicha la broma sobre el Ejercito, el show debía haberse suspendido. Sin embargo, ninguno de los presentes en el teatro de Beijing hizo algo.