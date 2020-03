En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que en paralelo a las medidas de aislamiento y el programa Quédate en Casa, a partir de mañana, jueves 26 de marzo, todo el Gobierno Federal suspende actividades.

Bueno, no todos. Obviamente aquellos profesionales cuyas funciones sean indispensables deberán seguir laborando pero con algunas estrategias como rotación de personal, cambio de horarios, etc.

A partir de mañana jueves, la mayor parte de trabajadores del Gobierno Federal suspenderán actividades. #COVID19 pic.twitter.com/jKi3ZM3Cr5 — SALUD México (@SSalud_mx) March 26, 2020

Por ejemplo, el personal de la Secretaría de Salud no puede irse a casa ya que sus servicios son fundamentales para combatir la epidemia de coronavirus COVID-19. Lo mismo para los trabajadores que permiten el suministro de energía eléctrica, agua, etc.

El funcionario explicó que cada titular de dependencia decidirá quienes pueden suspender actividades y quien no.

El mensaje sigue siendo que este periodo de aislamiento no es un periodo vacacional ya que decidir tomar vacaciones y viajar hacia algún lugar del país, o al extranjero, podría poner en riesgo la salud de miles de mexicanos.

López-Gatell explica que a pesar de que la medida de sana distancia han sido explicada por varios días, gran parte de la población no ha entendido que es importante quedarse en casa, por lo que hace un llamado nuevamente a que si no es necesario salir (al médico, por comida, etc.) evitemos tener contacto con otras personas.

La petición al sector privado es que implemente la iniciativa de que la gente se quede en casa.