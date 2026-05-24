¿Quién da más? Gobierno pone en subasta el terreno donde cayó “El Mencho”… y cuesta casi 13 millones

Lo que necesitas saber: El gobierno federal subastará el terreno donde murió “El Mencho” durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Si tienes unos milloncitos guardados y quieres vivir en un lugar con historia bastante turbia, ojo aquí: el gobierno federal acaba de poner en subasta el terreno ubicado en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, líder del CJNG.

Sí, el mismo predio donde el pasado 22 de febrero se realizó el operativo militar que terminó con la vida de uno de los criminales más buscados de México.

Foto: DEA.

¿Cuánto cuesta el terreno?

De acuerdo con la convocatoria del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), el terreno saldrá a la venta el próximo 28 de mayo con un precio inicial de 12 millones 939 mil pesos.

Nada barato, pero tampoco estamos hablando de cualquier terrenito: son más de 13 mil metros cuadrados dentro del exclusivo Tapalpa Country Club, una zona residencial y turística de alta plusvalía ubicada a unas dos horas de Guadalajara.

Según la información oficial, el predio se encuentra justo encima de la cabaña donde “El Mencho” se escondía antes del operativo federal.

El operativo contra “El Mencho”

La madrugada del 22 de febrero, fuerzas especiales del Ejército realizaron un operativo en una zona boscosa de Tapalpa tras meses de trabajos de inteligencia.

El enfrentamiento se dio entre militares y presuntos integrantes del CJNG que resguardaban el inmueble. La versión oficial señala que “El Mencho” resultó herido durante el intercambio de disparos y murió mientras era trasladado en un helicóptero militar.

La noticia provocó una fuerte reacción del crimen organizado en varios estados del país.

Foto: @laredcincoradio

El gobierno no menciona directamente a “El Mencho”

Aunque el Indep no menciona el nombre del capo en la ficha oficial de la subasta, la ubicación coincide plenamente con el sitio donde ocurrió el operativo militar.

Además, el organismo detalló que el terreno ya cuenta con escritura y posesión legal, aunque todavía no tiene antecedentes de inscripción en el Registro Público de la Propiedad ni el acta de adjudicación correspondiente.

El predio forma parte del paquete de bienes transferidos al Indep por distintas dependencias federales para su comercialización.