Google publicará datos de ubicación de usuarios para combatir el coronavirus

En tiempos de coronavirus, la movilidad ha sido un indicador de qué tanto se está aplicando la ciudadanía en la cuarentena —ya lo hemos visto en CDMX, en el caso del Metro y Metrobús. A nivel internacional, para echarle una mano a los gobiernos, Google publicará los datos de ubicación de los usuarios para evaluar la efectividad de las medidas de distanciamiento social.

Algo así como poner a prueba a Susana Distancia en 131 países. Esta medida arrancará este 3 de abril —se supone que los informes de los usuarios estarán disponibles en una página especial y estos trazarán las tendencias de los desplazamientos, en un determinado tiempo.

Reliable information is more important than ever during the COVID-19 crisis. To help, we’re collecting COVID-19 education, prevention and local resources → https://t.co/0neh7QPEWv pic.twitter.com/i8vTOHJmDg

— Google (@Google) April 2, 2020