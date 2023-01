La Fiscalía de Sonora dice que esta sentencia es histórica porque es un precedente para otros casos de violencia digital o delitos contra la intimidad. ¿Qué sucedió? Si se han dado una vuelta en redes, seguro ya toparon el hashtag #LeyOlimpia y algunas publicaciones relacionadas con la condena de 7 años de prisión contra el “Gordo Noticias” —sujeto detenido por haber difundido una foto íntima de la locutora, empresaria y reportera Katana Cazarez (Gabriela Lizeth).

Apenas el 18 de enero de 2023, la Fiscalía de Sonora compartió la noticia de la sentencia por el delito de violación a la intimidad sexual agravada en perjuicio de la locutora Gabriela Lizeth —quien no desistió en su denuncia y, reconoció, que alcanzó justicia en aquel estado.

Foto: @fgjesonora

El caso de Gabriela Lizeth y la sentencia contra el “Gordo Noticias” por compartir una foto íntima

El caso tiene desde finales de enero de 2021, cuando una foto del torso desnudo y el rostro de Gabriela Lizeth fue difundida en WhatsApp.

Sin dudarlo, Gabriela Lizeth presentó una denuncia y para el 2 de febrero ya había una carpeta de investigación abierta, donde la Fiscalía de Sonora identificó a Francisco Rogelio N, alias el “Gordo Noticias” como una de las personas que había difundido la foto.

Foto: @fgjesonora

Lo que siguió fue un proceso un poco tardado —si lo comparamos con otros, aunque la ley dice que la justicia tiene que ser “rápida y expedita”— y lleno de amenazas.

Por un lado, el “Gordo Noticias” puso pretextos para no acudir a las audiencias. Aunque después fue detenido por amenazas contra la locutora y quedó bajo prisión preventiva, como una medida cautelar.

Luego, en julio de 2021 fue procesado por el delito de violación a la intimidad sexual agravada y más tarde le dictaron sentencia, hasta que fue ratificada el lunes 16 de enero de este 2023 —todo después de un recurso de apelación que presentó Rogelio N.

Ahora el “Gordo Noticias” tendrá que cumplir una sentencia de 7 años y 6 meses de cárcel, además de pagar una multa por daños morales y materiales.

“La justicia existe”

“Es el fin de un ciclo, poder superar algo, una costra indolente dentro de mí que todavía seguía latente, que todavía seguía haciendo daño (…) pero la justicia existe, la justicia es competente en el estado de Sonora y no quiero que pases por lo mismo que yo viví, no sientas vergüenza de tu cuerpo, no sientas vergüenza de denunciar, el miedo siempre va a existir… con miedo ve y denuncia”.

Foto: Graciela López-Cuartoscuro.

Estas fueron palabras de Gabriela Lizeth, quien compartió un video en sus redes para hablar del impacto de este caso en su vida e invitar a otras mujeres que sufren cualquier tipo de violencia —en especial a la intimidad— a denunciar, pese al miedo que pueda existir. Aquí el mensaje completo: