¿Qué son las ‘gotas mágicas’ que recomienda Martí Batres y Sánchez Cordero?

Este 30 de junio, el senador de Morena, Martí Batres mostró a través de su cuenta de Twitter las famosas “gotas mágicas” que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dijo utilizar contra el COVID-19: las nanopartículas de cítricos.

Sí, junto a la foto donde se puede ver el frasco que contiene el famoso remedio, agregó el siguiente mensaje: “Estas son las gotas de nanopartículas de cítricos de las que habló hace unos días la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Son una creación de científicos mexicanos”.

Estas son las gotas de nanopartículas de cítricos de las que habló hace unos días la secretaria de Gobernación @M_OlgaSCordero. Son una creación de científicos mexicanos. pic.twitter.com/S85KI9NJ0B — Martí Batres (@martibatres) July 1, 2020

Bueno… ¿pero qué son estas famosas “gotas mágicas”?

Estas “gotas mágicas” son en realidad, de acuerdo a la empresa que las produce y distribuye, un suplemento alimenticio a base de extractos cítricos nanoparticulados más zinc.

Sí, además la fabrica recomienda una dosis de 10 gotas tres veces al día de este suplemento.

¿Por qué nanopartículas?

La compañía explica que la nanotecnología consiste en la manipulación de materia a nivel atómico o nanoescala, entre 1 y 100 nanómetros; o sea, una diez milésima parte del diámetro de un cabello, al igual que los resultados que se generan de estos procesos y sus productos.

Estas nanopartículas de cítricos tienen un precio de 499 pesos por cada frasco de 30 mililitros.

¿Cómo comenzó esto de las “gotas mágicas”?

El pasado 4 de junio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero comentó que ella no usaba cubrebocas para protegerse del COVID-19 porque se protegía con unas gotas que destruyen los virus por una ingeniería bioquímica.

Así lo señaló en entrevista para W Radio: “Yo no (uso cubrebocas), yo estoy blindada con mis gotas, las gotas de nanomoléculas de nano cítricos. Yo las vi en varias entrevistas a esta chica inteligentísima ingeniera bioquímica que sacó esta maravilla de productos que van directo a destruir los virus”.

No obstante, en otra entrevista en el programa “Así las cosas”, aclaró: “Está registrado como suplemento alimenticio, porque no contiene nada más que citricos y Zinc. El Zinc también es muy bueno para estas cosas. Es preventivo, que no se diga que es curativo ni nada“.

Sánchez Cordero dice que entregará nanopartículas a Arturo Herrera

Recientemente, la funcionaria declaró durante una videoconferencia que le daría sus “gotas mágicas” al secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, quien informó por medio de sus redes sociales que había dado positivo a COVID-19.

Así lo indicó la secretaria: “Al señor secretario de Hacienda le voy a mandar mis gotas mágicas, así que hoy se las mando”.

Finalmente, la funcionaria señaló que hasta ese momento se había hecho cinco pruebas para diagnosticar COVID-19 y que todas habían resultado negativas.