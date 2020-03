Por medio de su cuenta de Instagram, la activista sueca Greta Thunberg informó que tras regresar de un viaje por Europa Central, a Bruselas para ser específicos, presentó síntomas de coronavirus como cansancio, escalofríos, dolor de garganta y tos, mismos que su padre pero en menor intensidad.

Por lo anterior tomó la decisión de aislarse en un departamento lejos de su madre y hermana, ya que la cantidad de casos de coronavirus COVID-19 en Alemania era similar a los de Italia en un principio.

Explica que en Suecia no aplican la prueba de coronavirus a menos que se necesite un tratamiento médico de emergencia, razón por la que a ella no se la hicieron. A todos los que se sienten enfermos se les pide que se queden en casa y se aíslen. “No me hicieron la prueba pero es extremadamente probable que lo haya tenido, dados los síntomas y las circunstancias combinados”, afirma.

Relata que aunque ahora ya se recuperó el mensaje importante a transmitir es que casi no se sentía enferma, que incluso su último resfriado fue mucho peor que los síntomas de ahora.

De no ser porque alguien estaba enfermo simultáneamente con ella ni siquiera habría sospechado nada con relación al coronavirus y se habría quedado en un inusual cansancio y un poco de tos.

Mensaje para los jóvenes

Señala que esto es justamente lo que lo hace mucho más peligroso. Explica que especialmente los jóvenes en muchas ocasiones no pueden detectar un síntoma o presentan síntomas leves de coronarvirus, por lo que no saben que tienen el virus y pueden transmitirlo a personas de los grupos de riesgo. “Los que no pertenecemos a un grupo de riesgo tenemos una enorme responsabilidad, nuestras acciones pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte para muchos otros”.

La activista hizo un llamado para seguir los consejos de los expertos y las autoridades locales, como por ejemplo quedarse en casa para frenar la propagación del coronavirus.