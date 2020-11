Guanajuato organiza panel para hablar de la importancia de las mujeres… sin mujeres

Ayer, 9 de noviembre, a través de redes sociales, la Asociación Mexicana Mujeres Empresarias A.C. (AMEXME) dio a conocer que organizarán en León, Guanajuato, junto al gobierno de este estado, un panel llamado “La Importancia de las Mujeres en los Consejos”. Sin embargo, la sorpresa de muchas personas vino al observar quiénes participarán en este evento, pues curiosamente solo hay hombres.

¿Qué pasó con este evento de Guanajuato?

Con bombos y platillos, la Asociación Mexicana Mujeres Empresarias A.C., con sede en León, Guanajuato, informó que organizará un panel de discusión para tratar la importancia de las mujeres en los consejos. Pero al ver quiénes participarán, como que algo no cuadraba muy bien con el evento… Sí, en la lista de invitados no había ni una sola mujer.

Para esta platica que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre, y que se transmitirá en Facebook a las 09:00 horas, los panelistas serán el ingeniero Francisco Javier Padilla Guerrero, presidente de CMIC; el licenciado Luis Gerardo González García, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León; y el licenciado Alberto Ruenes Escoto, presidente de COPARMEX en León.

Incluso el moderador será un hombre: el ingeniero Froylán Salas Navarro, subsecretario para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Te invitamos al Panel “La Importancia de las Mujeres en los Consejos” con la participación de importantes líderes empresariales.

📆 18 de noviembre.

⏰ 09:00 hrs.

💻 Evento online por Facebook: @EmpresariasDeLeon

🚫 Evento sin costo. pic.twitter.com/ELXamRsCic — AMEXME León (@AMEXME_Leon) November 9, 2020

Las reacciones en internet

Las reacciones en su publicación de Twitter no se hicieron esperar, en las cuales, prácticamente, le cuestionan a la organización por qué no hay mujeres participando en este evento de Guanajuato, como el siguiente comentario: “Una pregunta ¿y qué mujeres hay invitadas para hablar sobre ‘La importancia de las Mujeres en los Consejos’? No hay ni un solo nombre en el cartel o etiquetada en el tuit”.

Una pregunta ¿y que mujeres hay invitadas para hablar sobre “La importancia de las Mujeres en los Consejos”? No hay ni un solo nombre en el cartel o etiquetada en el tuit🤔 — Rangel. Sí, ese es mi nombre, no mi apellido. (@123nk) November 10, 2020

Otras usuarias fueron un poquito más irónicas (y con mucha razón): “Falta uno de ‘La importancia de las mujeres en los paneles'”.

Falta uno de “la importancia de las mujeres en los páneles” — María Serna (@maria_srn) November 10, 2020

En fin… Por ahora, la Asociación Mexicana Mujeres Empresarias A.C., con sede en León, Guanajuato, no ha dado ninguna opinión al respecto, y tampoco ha hecho pública la invitación a una mujer en este peculiar panel.