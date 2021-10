Pfff: Denuncian a elemento de la Guardia Nacional por acosar a una niña de 12 años

Ay, no. Por medio de redes sociales, el familiar de una niña de 12 años denunció que un elemento de la Guardia Nacional la estaba acosando al interior de una tienda departamental, presuntamente en la Ciudad de México.

De acuerdo con el video publicado y viralizado, el elemento se acercó a la niña y le pidió en varias veces su número de teléfono, por lo que la niña lo acusó con sus papás y ellos se acercaron con el superior para exigir una respuesta.

Este elemento de la #GuardiaNacional estaba acosando a una niña de 12 años dentro de una tienda departamental, en la #CDMX, el uniformado le estaba pidiendo su número de teléfono a la menor. pic.twitter.com/ttw1bHg8M2 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) October 13, 2021

En el video se muestra cómo el superior a cargo del elemento platica con el familiar de la menor, reconoce que el responsable cometió una conducta que no es correcta, ofreció disculpas a la familia y aseguró que tomaría cartas en el asunto porque es “algo que no tendría que pasar ni aunque la niña no fuera una menor, es algo que no está bien”.

Tanto la familia como los elementos de la Guardia Nacional graban la plática por cuestiones de seguridad.

¿Y qué dice la Guardia Nacional?

Aunque la institución no ha publicado una postura en sus redes sociales o en su página web, el medio Milenio se acercó para pedir una postura.

La Guardia Nacional afirmó que bajo ninguna circunstancia tolerará conductas alejadas “de los valores que se les inculca” en su personal por lo que el asunto ya fue turnado a la Unidad de Asuntos Internos.

Explican que la situación se va a investigar a fondo y se van a aplicar las sanciones que correspondan.