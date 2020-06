En Guerrero se plaza reactivación al 30 de junio; “hay gran cantidad de contagios”: Astudillo

Antes de dar este anuncio, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dio a conocer que hasta el momento hay confirmados 3 mil 325 casos de COVID-19 en la entidad. Según lo que le han recomendado, es necesario frenar la movilidad.

Horas antes de que Hugo López-Gatell saliera con información del semáforo epidemiológico, el mandatario Héctor Astudillo señaló que el estado está todavía en rojo y, por ello, se aplazará por otros 15 días el reinicio de las actividades no esenciales de los sectores público, social y privado.

En un video difundido por Astudillo en sus redes sociales, se especificó que las actividades que no podrán ser retomadas hasta el 30 de junio (o hasta nuevo aviso) son las desarrolladas en hoteles y establecimientos de alojamiento temporal, playas, restaurantes, transporte público, latería, maquiladoras, albercas y balnearios, así como centros comerciales.

Otros que tendrán que esperarse un poco más antes de retomar actividades son los que se desempeñan y acuden a iglesias y actividades religiosas, también los de la industria mezcalera y todo aquel que realiza actividades en plazas cívicas, jardines vecinales y parques, así como polideportivos y unidades deportivas.

El entretenimiento también tendrá que esperar en Guerrero. Debido a que el semáforo del COVID-19 continúa en rojo (lo cual quiere decir que hay alto riesgo de contagio), cines, teatros, museos y auditorios, todavía no podrán ser reactivados. Tampoco los zoológicos y los gimnasios.

El gobernador de Guerrero recordó que el uso de cubrebocas es obligatorio en lugares públicos y cerrados. “Les vuelvo a insistir en que se cuiden mucho, en que hay mucha gente que está sufriendo por esta enfermedad. Hay una gran cantidad de contagios, sí lo hay, hay que reconocerlo”, agregó Astudillo.

El reinicio de las actividades no esenciales de los sectores públicos, social y privado, se aplazan hasta el 30 de junio de 2020. La situación de contagios por #COVID19 en Guerrero es complicada, por ello cuídate y cuida de los tuyos. #TómaloEnSerioYA. pic.twitter.com/w294Mpmhax — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) June 15, 2020

Nuevo León podría dar marcha atrás a reactivación

Y mientras en Guerrero de una vez aplazaron el regreso a las actividades no esenciales, en Nuevo León, donde poco a poco se ha intentado reactivar la economía, las autoridades advierten que, de continuar el incremento de casos, podría regresarse al confinamiento.

“Tenemos una ocupación hospitalaria de 26% y en el área de cuidados intensivos de 38%. Todavía tenemos capacidad; sin embargo, día a día se nos reduce”, alertó el secretario de Salud de la entidad, Manuel de la O, citado por La Jornada.

Hace un par de días di a conocer la reapertura de las empresas y establecimientos comerciales, las cuales deberán cumplir con los protocolos que indicó la Secretaría de Salud. 1/4 pic.twitter.com/qCacFglZGz — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) June 14, 2020

Hasta el momento Nuevo León tiene un total de 4 mil 963 casos confirmados y 189 defunciones por COVID-19. Aunque en algunos municipios de la entidad se ha dado chance de reabrir negocios, la orden estatatal es no retomar actividades no esenciales. En su cuenta Twitter, el gobernador Jaime Rodriguez, El Bronco, presentó el listado de cuáles negocios no deben abrir. Es muy similar al de Guerrero.

“A través de la Secretaría de Economía y Trabajo y de la Secretaría de Salud se estará supervisando que los establecimientos cumplan estrictamente con la implementación de las medidas de higiene y distanciamiento. Negocio que abra y no cumpla con ellos, se cerrará”, advirtió El Bronco.