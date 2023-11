Lo que necesitas saber: Mientras más y más conciertos o festivales buscan ser incluyentes, también nosotros —como asistentes— podemos echar la mano. Nos acercamos a Yo También para conocer cómo podemos apoyar a una persona con discapacidad en un lugar público como este.

Saben que acá en Sopitas.com nos encanta disfrutar de la música, los festivales, los conciertos o cualquier evento de entretenimiento; pero, ¿se han puesto a pensar qué tan inclusivos pueden llegar a ser estos espacios? ¿Cuántas personas con discapacidad asisten para pasar un buen rato?

Pues la verdad es que comienzan a aparecer algunas propuestas interesantes en México —que cada vez son más accesibles—, pero acá queríamos responder algunas dudas personales recurrentes para ser un buen vecino.

Imagen ilustrativa/Foto: Pexels

Seguramente muchos de ustedes han pensado en cómo apoyar a las personas con discapacidad para que disfruten de los festivales como se debe, a que se diviertan de lo lindo en los conciertos o a que los espacios sean más incluyentes… pero no saben cómo hacerlo correctamente.

Por eso, acá en Sopitas.com nos acercamos a Yo También para armarnos esta Guía para apoyar a una persona con discapacidad en un concierto o festival sin meter la pata. Acá se las compartimos.

Primera regla de oro: No asumas que necesitan apoyo

Esa es la regla de oro cuando pienses en cómo apoyar a una persona con discapacidad en un festival o en cualquier otro espacio público: no asumas que siempre necesitan apoyo.

Si notas algún problema o crees que puedes ayudar a una persona con discapacidad —ya sea visual, auditiva, motriz o a una usuaria de silla de ruedas—, la mejor regla que les podemos compartir en esta guía es que, primero, te acerques cordialmente.

¿Alguna vez han pensado cómo apoyar a una persona con discapacidad en un concierto o en un festival? // Foto creada con IA

Después, de preferencia de frente, sin gritar y sin invadir su espacio personal, preguntes si necesitan apoyo o que les eches la mano.

Personas con discapacidad son, antes que nada, personas

Suena muy obvio, ¿no? Pero esa es otra regla de oro cuando pensamos en cómo apoyar o referirnos a una persona con discapacidad. Las personas con discapacidad son, antes que nada, personas.

“Si aprendemos esta sola definición, habremos cumplido con el 99% de la razón de ser de esta guía”, explica Yo También en sus documentos de divulgación. “Su discapacidad es un elemento más de su persona. No es el único y tampoco debe ser el principal y definitorio”.

Esta segunda regla de oro es extremadamente útil cuando hablamos.

Guía del Buen Vecino para apoyar a una persona con discapacidad en un concierto // Foto creada con IA

Si siempre la recuerdas, podrás notar que el término correcto no es “el ciego”, es “la persona ciega”; no es “la sorda”, sino “la persona sorda”; no es “la autista”, es “la persona con autismo”.

Entonces, con la misma regla, recuerden: no es “el discapacitado”, es “la persona con discapacidad”.

Aprovechando que las palabras importan: Un Glosario y un Anti-Glosario

Si has pensado en cómo apoyar a una persona con discapacidad, en Yo También nos recordaban que las palabras importan. Entonces vale la pena compartirles un pequeño Glosario y un Anti-Glosario de los términos correctos o incorrectos que se usan en nuestro país.

Lengua de Señas es el término correcto: Aunque la confusión es común, tenemos que recordar que no es un lenguaje. La Lengua de Señas Mexicana (LSM) tiene su propia historia, gramática y estructura.

Persona de talla baja es el término correcto: Ese es el término correcto para una persona adulta con discapacidad que mide menos de 147 centímetros. Todos los otros términos —”persona pequeña”, “estatura baja” u otros que ni vamos a repetir— son ofensivos.

Los diminutivos son completamente incorrectos: Aunque en México usamos los diminutivos para sonar “más amables o menos groseros”, en el caso de la discapacidad fomentan la infantilización. Evítenlos.

Sordomudo es un término incorrecto: Es una palabra que se usaba hace muchos años, pero es equivocada. Rompe una de las reglas de oro y además, el mutismo es una condición de vida distinta, con distintas causas. El término correcto es “persona sorda” o “persona con discapacidad auditiva”.

Ni lisiado ni paralítico ni cojo son términos correctos: No somos Itatí Cantoral en ‘María la del Barrio’ y tampoco se usan palabras tan retro. El término correcto es persona con discapacidad motriz. Sin enredos.

No digan “capacidades especiales”: En el intento por sonar amables o cariñosos, terminamos usando palabras incorrectas. Nada de eufemismos: personas con discapacidad. Así. Directo.

¿Una última adición a su glosario? No usen “normal” para describir a alguien que no tiene una discapacidad. La palabra correcta es: “persona sin discapacidad”. Charán.

Tips para apoyar a una persona con discapacidad en un festival

Desde Yo También nos compartieron muchos detalles prácticos para esta guía para apoyar a una persona con discapacidad. Entonces, les dejamos por acá algunos de los tips más importantes, más útiles y que pueden utilizar en cualquier momento.

Si quieres apoyar a una persona con discapacidad motriz:

● No te apoyes en su silla de ruedas, es su espacio personal.

● Sitúate de frente para hablar y de preferencia a la misma altura.

● No muevas la silla sin permiso.

Si se trata de una persona con discapacidad auditiva:

● Intenta acercarte de frente.

● No necesitas gesticular de más, ni gritar. Pregunta si saben leer los labios.

● Si vienen con un intérprete, de todas maneras dirígete a la persona con

discapacidad y no a su acompañante.

Si quieres apoyar a una persona con discapacidad visual:

● No te acerques sin avisar. Habla de frente.

● Saluda, preséntate o describe el espacio.

● Si necesitan apoyo, no jales. Párate delante de ella, deja que se apoye en ti y te

siga.

● Los perros de asistencia no se acarician.

¿Qué opinan de esta Guía para apoyar a una persona con discapacidad? Si bien es un primer acercamiento, nos faltan bastantes pasos para hacer de los espacios públicos completamente accesibles —pero bueno, por algo se empieza, ¿no?

Si quieren conocer más de Yo También y sus iniciativas o proyectos, vale la pena que se echen una vuelta a sus redes sociales en yotambien.mx

