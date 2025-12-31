Lo que necesitas saber: El total de casos acumulados del 20 de noviembre del 2024 al 29 de diciembre del 2025 es de 13,035.

Los casos del gusano barrenador en México siguen aumentando. En estados como Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Chiapas superan los 100 casos y en otros como San Luis Potosí y Tamaulipas registran apenas 1.

Con todo y que el Gobierno Federal aseguró que la plaga estaba ‘contenida’, el sector ganadero continúa sufriendo sus consecuencias.

Tan solo en el 2025, el número de casos activos cerrará en casi 700.

Foto: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural // Detectaron un caso de gusano barrenador en el sur de México.

Casos activos del gusano barrenador en México

De acuerdo con los datos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, hasta el 31 de diciembre del 2025, hay 698 casos activos de gusano barrenador en México.

De los cuales 409 afectan a especies bovinas, 178 caninas, 34 equinos, 32 suinos, 25 ovinos, 11 caprinos, 5 felinos, 3 humanos y 1 aviar.

Captura de pantalla

Oaxaca el estado que registra más casos a nivel nacional con 168. Mientras que, Merida es el municipio con más casos con 41. Acá les dejamos todas las entidades afectadas.

N° Estado Casos 1° Oaxaca 168 2° Veracruz 147 3° Yucatán 137 4° Chiapas 130 5° Guerrero 37 6° Quintana Roo 28 7° Campeche 19 8° Tabasco 17 9° Puebla 11 10° Michoacán 1 11° Morelos 1 12° San Luis Potosí 1 13° Tamaulipas 1

Si bien los 698 son casos activos, el total de casos acumulados del 20 de noviembre del 2024 al 29 de diciembre del 2025 es de 13,035. Tan solo en Chiapas se registraron, entre casos acumulados y activos, un total de 5350.

¿Qué hacer si detectan heridas de gusano en sus animales? Deben comunicarse de inmediato a los siguientes números; 55 3996 4462 (Whatsapp) y 800 751 2100 (llamada) o enviar un correo al siguiente email gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.