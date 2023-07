Lo que necesitas saber: Un anestesiólogo de Baja California fue acusado de comprar fentanilo ilegal cuando compró ampolletas de fentanilo para uso médico.

Hace más de un mes el médico anestesiólogo Gustavo Aguirre Castro compró ampolletas de fentanilo de uso médico para poder llevar a cabo su trabajo.

Cuando el paquete llegó a su casa, elementos del Marina y de la FGR aparecieron, lo sacaron junto con toda su familia, clausuraron la vivienda y ahora lo acusan penalmente por la compra.

“El medicamento, lógicamente como hay desabasto, tengo que comprarlo“, explica el médico en un video publicado en sus redes sociales. Explica que tiene título, cédula profesional y también con un recetario con código de barras.

El caso contra el anestesiólogo Gustavo Aguirre por comprar fentanilo

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el médico explica que actualmente hay un desbasto importante de medicamentos, por lo que se ve obligado, como muchos otros, a comprar lo que necesita.

En ese contexto compró 4 cajas con 6 ampolletas de fentanilo cada una para uso médico en una farmacia certificada en Guadalajara, Jalisco. Es más, la compra la hizo con su recetario de medicamentos controlados y la avaló la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) por medio de un correo electrónico oficial.

El medicamento y la receta que el anestesiólogo usó para la compra fueron enviados por paquetería hasta su casa. El asunto es que 4 días después llegaron elementos de la Marina, de la FGR y autoridades locales para incautar el medicamento y para clausurar la casa.

“Me encuentro a 10, 15 patrullas, soldados de la Marina, soldados de la FGR, policías, perros, hasta un dron arriba y digo, pues qué es lo que está pasando, soy anestesiólogo, tengo cédula, tengo registro, en la caja donde lo encontraron viene la receta y el código de barras”, cuenta el médico.

Explica que en ese momento los elementos de la FGR no quisieron ver los documentos que probaban que era un compra legal y le dijeron que se iban a ver en la Fiscalía.

Hicieron un cateo en la casa y la clausuraron, dejando a toda su familia en la calle. El equipo legal que tenía contratado también le dio la espalda, cuando escucharon c

“Nosotros no somos traficantes, nosotros no somos narcotraficantes, el mismo fentanilo líquido no tiene la sal con la que se procesan las drogas, es ilógico que nos tachen de narcotraficantes, no es viable químicamente ni nada. No estudiamos 10 años para andar vendiendo medicamentos, somos anestesiólogos, salvamos vidas, por qué nos tachan de que queremos matar a la gente. No se me hace justo, el fentanilo también se hizo para el bien, para quitar el dolor, estamos hablando de fentanilo médico no en pastillas o en polvo”.

La defensa del médico, citada por medios locales, afirma que es ambiguo que la Ley General de Salud permita a los médicos comprar, aplicar y recetar medicamentos controlados, pero que no los pueda tener ni transportar.

Ahora el médico y su familia llevan mas de un mes sin poder entrar a su casa, porque está asegurada, mientras la Fiscalía General de la República lo investiga por una compra supuestamente ilegal de fentanilo.

Y lo peor. El 26 de julio el médico explicó en sus redes sociales que 4 agentes de la FGR entraron a su casa sin avisarle, por lo que tiene miedo que hayan sembrado alguna sustancia o algo.

Por medio de un comunicado, la filial de Los Cabos del Colegio de Medicina Interna de México lamentó los hechos de arbitrariedad y hostigamiento en contra del doctor, además de externar preocupación por la situación.

Apoyamos a nuestro compañero y amigo y esperamos que las autoridades competentes dirijan sus esfuerzos en contra de los verdaderos delincuentes y avancemos en esta lucha para evitar la criminalización del acto médico.

Y la reacción de la comunidad médica tampoco se hizo esperar. En Culiacán, Sinaloa, se convocó una marcha en apoyo del anestesiólogo para este 28 de julio a las 8 de la mañana.

De igual forma se convocó a una marcha en Tijuana, Baja California, para el próximo 30 de julio comenzando en la Glorieta de las Tijeras. Piden a los asistentes que acudan vestidos de blanco.

Este 28 de julio se convocó otra movilización en la catedral de Hermosillo, en Sonora, para apoyar al médico y exigir un alto a la criminalización del personal de salud.

