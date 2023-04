Esta es la segunda crisis de gabinete que enfrenta el presidente de Colombia, Gustavo Petro… en poco menos de nueve meses que lleva de mandato.

En medio de tensiones por el rechazo a su iniciativa de reforma del sector Salud, el presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia protocolaria de todos los miembros de su gabinete. Esto, según el propio presidente de Colombia, con el objetivo de realizar “un replanteamiento de gobierno”.

Lo anterior representa el fin de la coalición de partidos que, supuestamente, estaban aliados a su gobierno, luego que los líderes de algunos de estos se mostraron en contra del proyecto de ley para la mencionada reforma en Salud.

“La invitación a un pacto social para el cambio ha sido rechazada. Quienes se han enriquecido con el uso del dinero público no se han dado cuenta que la sociedad demanda sus derechos y que eso implica el dialogo y el pacto”, señaló Gustavo Petro al explicar los cambios que se avecinan en Colombia… los cuales todavía no han sido delineados con exactitud.

Hace dos meses, se dio la primera crisis del gobierno de Colombia, cuando el presidente removió directamente a tres de los ministros de su gabinete. Lo de ahora es más radical y el propio Petro lo advirtió horas antes: “Yo pienso que el gobierno debe declararse ya en emergencia”, señaló el mandatario en un evento en Zarzal, Valle del Cauca.

De acuerdo con Gustavo Petro, el gobierno de emergencia que se implantará en Colombia no será otra cosa que uno conformado con “funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón está a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones (…) Ya no podemos esperar más”.

Según indica CNN, la reorganización del gobierno de Gustavo Petro Petro se da porque éste contaba con que la coalición en el Congreso le aprobaría su reforma a la Salud… Sin embargo, los partidos Liberal, de la U y Conservador se posicionaron en contra.

Y, por lo que se ve, el rechazo a las reformas de Petro (también tiene en el horno una reforma laboral y otra del sistema pensional) no son ni siquiera debatidas: ya es un posicionamiento en contra y que le haga como quiera. De hecho, el expresidente César Gaviria advirtió que habrá sanciones contra los congresistas liberales que apoyen las iniciativas del gobierno.

Por lo anterior, Gustavo Petro prevé acudir a instancias internacionales si en el Congreso no se deja de votar en contra de sus reformas propuestas.