‘Women In Music Pt. III’: HAIM se refresca para crear su disco más sofisticado

Las hermanas HAIM tardaron tres años en el hacer su nuevo disco de estudio. Dese su disco homónimo de 2013, nos han tenido esperando riffs, diversión y presentaciones en vivo que logran hacer aún más grandes sus canciones.

Para este tercer disco, Alana, Danielle y Este entraron a grabar con Rostam Batmanglij (Discovery, solista) y Ariel Rechtshaid (Madonna, Brandon Flowers, Usher), ambos músicos ligados con Vampire Weekend, que también son amigos cercanos de las hermanas. Recordemos que colaboraron en varias canciones del disco Father of the Bride, del año pasado.

El tono de las hermanas es el más sofisticado a la fecha, sin miedo de incorporar canciones totalmente electrónicas como “I Know Alone”, híbridas como “Up From A Dream”, y también dando riffs con actitud en un corte clásico en “The Steps” y “I’ve Been Down”.

Sin un género como referencia, las letras del trío brillan en voz de Danielle, y hay muestras claras de episodios emocionalmente difíciles en su composición, pero logran transmitir la frustración y posterior aceptación de manera clara. Muy al estilo de HAIM.

Women In Music, Part III sorprende porque jamás imaginamos que las hermanas se atrevieran a hacer, por ejemplo, una canción funk, como “3 AM”, y sobre todo, que funcione tan bien. Este tipo de rolas hace pensar que su show en vivo cambiará, por la cantidad de instrumentos como sintetizadores y baterías electrónicas que necesitarán.

Los arreglos en los que trabajaron las HAIM son los más complicados hasta ahora en la carrera musical de HAIM, con claros homenajes al pop de los ochentas, con los sintetizadores tomando en lugar de los riffs en “Another Try” y “All That Ever Mattered”.

16 canciones les dan el espacio para explorar también el lado acústico, con “Leaning On You” y “Man from the Magazine”. Estos tracks hasta desubican un poco, ya que la energía de las canciones más electrónicas se pierde en estas canciones con acordes y la voz de Danielle como protagonistas.

Los mejores momentos resultan de la combinación de una actitud evidentemente rockera, pero insertados en nuevos sonidos. “Now I’m In It” logra ese equilibrio en el que aún los sampleos y beats se acomodan junto a las guitarras.

El cambio les resultó, no se siente forzado e inclusive las sentimos más cómodas en esta versión ecléctica que incorpora lo mejor de los mundos digital y análogo, que nos deja muchas canciones bailables y letras melancólicas y muy pensadas.

Posiblemente, una versión en discos dobles con el lado acústico apartado le hubiera dado más coherencia a cada parte del Women In Music, Part III, pero ya será percepción de cada quién.

En espera de poder verlas en vivo de nuevo, les dejamos un concierto que armaron cada una desde su casa:

Tracklist de Women In Music, Part III de HAIM

1. Los Angeles

2. The Steps

3. I Know Alone

4. Up from a Dream

5. Gasoline

6. 3 AM

7. Don’t Wanna

8. Another Try

9. Leaning on You

10. I’ve Been Down

11. Man from the Magazine

12. All That Ever Mattered

13. FUBT

14. Now I’m In It

15. Hallelujah

16. Summer Girl