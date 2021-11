“Parecen haitianos”, dice delegado del INM a elementos de Guardia Nacional

¿Y se supone que para el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas, Aristeo Taboada, ser haitiano es algo malo? Pues quién sabe, pero por lo menos sí suficiente para ser arrestado.

El mencionado delegado (que presume ser general… y lo es, pero en retiro), fue grabado amenazando a elementos de la Guardia Nacional… que porque lo estaban obstruyendo en su trabajo.

“Arréstamelos, quiero que me los arrestes quince días a los dos porque aquí estoy a cargo y deben de acatar las instrucciones”, ordena por teléfono Taboada, luego de, al parecer, no ser atendido como esperaba por los agentes de la fuerza de seguridad.

Según reportan medios locales, la orden que exigía Taboada que fuera acatada consistía básicamente en reprimir a los migrantes que estaban solicitando apoyo en las instalaciones del estadio olímpico de Tapachula, Chiapas.

Al darse cuenta que era grabado, el delegado del INM volvió a amenazar con arrestos e intentó arrebatar el teléfono al uniformado.

“Retírame al capitán Baños (…) mira, tus dos ayudantes me están grabando. Parecen haitianos, parecen manifestantes. EN lugar de apoyarme, me están obstruyendo. Retíramelo por favor y me lo arrestas”, pide Aristeo Taboada –al parecer– al superior de los de la Guardia Nacional.

De acuerdo con medios locales, los dos agentes de la Guardia Nacional fueron removidos de su área. Es decir, enviados de Chiapas a otra entidad… algo que puede considerarse como una violación a los derechos de los uniformados, quienes únicamente cumplían órdenes de su superior.

Esta situación se presenta cuando en Chiapas no se ha conseguido solucionar la crisis migratoria provocada por la constante llegada de caravanas conformadas por extranjeros que buscan ingresar al territorio. Una gran mayoría con la intención de llegar a Estados Unidos.

El delegado del @INAMI_mx en #Chiapas, Aristeo Taboada, violentó los derechos humanos de dos miembros de la @GN_MEXICO_ .

“Soy general, los voy a arrestar, parecen haitianos”, les grita durante un operativo de traslado de migrantes. pic.twitter.com/3rvaHEVJEa — Cheché Torres (@Chechetc) November 27, 2021

Aunque hace unos meses una de estas caravanas sí logró avanzar, las otras no han corrido con la misma suerte. Por ejemplo, este fin de semana tres nuevas caravanas de migrantes desistieron y acabaron entregándose a las autoridades mexicanas.

De acuerdo con Expansión, el último de los grupos, con cerca de mil 100 integrantes, se entregó a las autoridades migratorias luego de sostener un diálogo con Hugo Salvador Cuéllar, subdelegado federal zona sur del INM.