Cada que es la entrega del Nobel de Literatura escuchamos su nombre en las quinielas. Para muchos, Haruki Murakami es un imperdible. Un autor que debemos de leer sí o sí y muestra de ello es que el escritor japonés ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023.

Y por eso, por acá aprovechamos este reconocimiento para contarles algunos datos curiosos de Haruki Murakami.

Foto: Getty Images.

Cuya obra ha pasado de levantar la ceja entre sus colegas de la vieja guardia, hasta ser considerada como una ventana para hablar y reflexionar sobre conceptos universales como la soledad, la incertidumbre o hasta la deshumanización en las grandes ciudades de la posmodernidad.

Haruki Murakami, premio Princesa de Asturias 2023

El escritor y traductor nació el 12 de enero de 1949 en Kioto, Japón, aunque gran parte de su juventud la paso en Hyōgo.

Creció en una familia relacionada fuertemente con la literatura japonesa, pues tanto su papá (un sacerdote budista) y su mamá (una comerciante de Osaka) impartían esta disciplina.

Foto: Getty Images.

Aunque, esa no fue la única influencia que marcó a Murakami, quien estudió Literatura y Teatro griego en la Universidad de Waseda.

Seguramente sus fans saben que su trabajo como traductor lo llevó a ahondar en las obras de Truman Capote, Raymond Carver, el buen Francis Scott Fitzgerald o John Irving.

Y que junto con otros elementos de las culturas Occidental —como la música, la televisión y hasta las obras de Stephen King y Franz Kafka— y Oriental, Haruki Murakami fue construyendo su propio universo literario que dio como resultado un gran éxito no sólo en Japón, sino en todo el mundo.

(Con decirles que su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas y que cuando ‘1Q84’ fue publicada en japonés en 2009, los ejemplares se agotaron casi en un día… todo al estilo de las ventas de Harry Potter).

1. Peter Cat

Ya les contamos que la obra de Haruki Murakami está influenciada por un montón de elementos occidentales —lo que hizo, en un principio, que otros colegas japoneses consideraran al autor como un “talento pop de peso liviano”, o al menos esa fue la descripción que hizo el Nobel de Literatura Kenzaburō Ōe.

Uno de estos elementos fue la música. Y ya con todo este bagaje, Murakami se animó a abrir un bar de jazz en Tokio.

“Tokio 1971”. Foto: Getty Images.

El bar se llamaba Peter Cat, que estuvo abierto de 1974 a 1981, y justo marcó una etapa en su juventud, cubierta de por sí por el interés en la novela negra.

La trilogía de la rata

De 1979 a 2023, Haruki Murakami ha publicado 15 novelas, entre ellas trancazos comerciales como ‘Tokio Blues’ (‘Norwegian Wood’) en 1987, ‘Sputnik, mi amor’ (1999), ‘Kafka en la orilla’ (2002) o ‘1Q84’ (2009).

Foto: @fpa

Sin embargo, especialistas y fans coinciden que para entrarle recio con Murakami, no está de más aventarse la llamada trilogía de la rata, que está integrada por estas 3 obras: ‘Escucha la canción del viento” (1979), ‘Pinball 1973’ (1980) y ‘La caza del carnero salvaje’ (1982). ¿Por qué?

Porque juntas forman una unidad ligada al surrealismo, al realismo mágico y, va de nuevo, aborda conceptos universales como la soledad, la amistad y hasta la obsesión en una época posmoderna.

Murakami y los Beatles

Regresamos a la música, ahora de la mano de The Beatles, banda que resultó ser una buena referencia en la obra de Murakami —prueba de ello es la novela ‘Norwegian Wood’ o las referencias de las canciones del grupo inglés en la obra del autor japonés.

“Concierto de The Beatles en Tokio, 1966”. Foto: Getty Images.

De hecho, un cuento de Haruki Murakami dio pie —bendita intertextualidad— a una película bastante celebrada en el circuito de festivales y fans de las pelis japonesas.

‘Drive my car’

Seguro cuando se estrenó ‘Drive my car’, de Ryūsuke Hamaguchi, pensaron en la canción de The Beatles, ¿a poco no? —aunque el ritmo de la canción en realidad contrasta con el estilo íntimo e introspectivo de este filme.

‘Drive my car’ (2021) es una película inspirada en un cuento homónimo —o sea, que tiene el mismo título— de Haruki Murakami. Y que dicho sea de paso, lo pueden encontrar en la colección de cuentos publicada en 2014 ‘Hombres sin Mujeres’.

Y, básicamente, el cuento hila —mediante su protagonista Kafu, un actor y director de teatro viudo— los encuentros entre personas cuyas heridas las llevan a crear lazos.

Todo detonado por la invitación que Kafuku recibe para dirigir una adaptación de ‘Tío Vania’, obra del ruso Antón Chéjov en Hiroshima —y para hacerlo, el protagonista le cede sus llaves del auto a la joven Misak, una conductora que lo lleva a su destino.

Una cita con estudiantes en España y el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023

Cerramos esta lista de datos sobre Haruki Murakami con un encuentro que sorprendió al gremio, especialistas y fans.

El autor japonés es conocido por no acaparar las cámaras y preferir que su propia obra hable por él.

Sin embargo, en 2009 Murakami acudió a España a un encuentro con estudiantes adolescentes —del Instituto de Educación Secundaria Rosalía de Castro y otros 4 centros gallegos— que lo galardonaron con el premio Arzobispo Juan de San Clemente.

Foto: Getty images.

El galardón fue, específicamente, para la obra ‘Kafka en la orilla’ como la mejor novela de lengua extranjera. ¿Qué movió a Murakami a recibir un premio en el Instituto de Santiago y promovido por estudiantes de secundaria?

“La pura curiosidad”, dijo el autor. Y con esto cerramos, con las palabras de Murakami que nos llevan a reflexionar sobre su misma esencia y la oportunidad de descubrirnos entre obras que hablan de temas universales, pero bajo una nueva mirada:

“He tenido el reconocimiento de algunos críticos, pero es la primera vez que unos adolescentes me eligen (…) Cuando empecé a escribir hace 30 años, me leía gente de 20 o 30 años. Ahora, 30 años después, lo lógico sería que mis lectores también se hicieran mayores, pero no ocurre eso”.

Foto: Getty Images.

Y tal vez para los/las fans de Murakami su nombre falta en el Nobel de Literatura, pero mientras el autor ha sido reconocido con el Premio Mundial de Fantasía (Estados Unidos, 2006), el Franz Kafka (República Checa, 2006) o el Hans Christian Andersen de Literatura (Dinamarca, 2016) y, claro, el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023.