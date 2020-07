Harvard exige a Trump no retirarle las visas a sus alumnos extranjeros

En las primeras horas de este miércoles 8 de julio, la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) presentaron una demanda en contra de la administración de Trump ante el Tribunal de Distrito de Boston para obtener una orden de restricción temporal en contra de la orden de retirar visas a estudiantes extranjeros.

Por medio de un comunicado publicado en la página de Harvard, el presidente de la institución, Larry Bacow, afirma que parece que esta medida fue diseñada para presionar a los colegios y universidades para que abran sus aulas en el campus sin tener en cuenta las precauciones por la salud y seguridad de los estudiantes, profesores, trabajadores, etc.

El director de Harvard también señala que esta medida se lanza cuando en Estados Unidos han ocurrido récords diarios con los contagios, con más de 300 mil casos nuevos reportados desde el 1 de julio.

Explica que la orden del el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una mala política pública y “creemos que es ilegal”.

On Monday, ICE announced that international students will not be allowed to stay in the country if they attend institutions, like Harvard, that are holding courses online this fall. (1/6)

— Harvard University (@Harvard) July 8, 2020