Como los obsesivos fans que son, seguro muchos seguidores de Pulp se van a lanzar al “Hay Festival” de Querétaro para asistir a la presentación del gran Jarvis Cocker. Pero, ¿y luego?, ¿nomás a eso? Claro que no: hay más en el “Hay”… y “aí” les van unas recomendaciones.

Gisela Leal

Con el hecho de ser la escritora más joven publicada por Alfaguara como carta de presentación, Gisela Leal estará en el “Hay Festival” para hablar sobre cómo se aborda la búsqueda de la identidad en su obra. Algo que no hace desde un punto de vista luminoso, sino metiéndose en los excesos de la alta sociedad, como en El Club de los abandonados (2011) o desde la exploración de las soledades, como en El maravilloso y trágico arte de morir de amor (2015).

En esta plática Gisela Leal estará acompañada por su editora, Mayra González, y de la periodista Denise Maerker. Esto será hoy, 2 de septiembre a las 17:00, en el Teatro de la Ciudad. También se transmitirá vía streaming.

Foto: hayfestival.com/

Miriam Toews

Considerada como una de las escritoras canadienses más relevantes de su generación, Miriam Toews estará en la Cineteca Rosalío Solano de Querétaro, para hablar con Lee Brackstone. Toews viene con su más reciente libro Pequeñas desgracias sin importancia, en el que pone en juego el dilema de cómo una persona – cuya vida es, aparentemente, un desastre – puede inyectarle ganas de vivir a su hermana quien, pese a ser “exitosa”, lleva varios intentos de suicidio.

Esta plática probablemente se mueva por terrenos más allá de las letras, ya que Toews tiene experiencia como actriz (protagonizó Luz Silenciosa de Carlos Reygadas), mientras que Brackstone tiene el sello White Rabbit, con el que publica libros relacionados con la música. Será mañana, sábado 3, a las 12:30 horas. Aquí sin streaming.

Foto: hayfestival.com/

Guillermo Fadanelli

Para que le sigan reclamando por haber aventado poemas sobre Ecatepec (aunque lo que más le caló a varios fue que llamó a municipios mexiquenses “periferia olvidada”), Guillermo Fadanelli estará en el “Hay Festival” para, en teoría, hablar sobre su más reciente novela Stevenson, inadaptado. Y decimos “en teoría”, porque con Fadanelli nunca se sabe para donde irá la conversación. Una garantía de que se van a escuchar cosas que a muchos podrán incomodar.

Como varias obras de reciente publicación, la de Fadanelli aborda la pandemia. Cómo “el inadaptado Stevenson tiene que contemplar el progreso de una pandemia que instaura un ambiente de temor y caos en todo el mundo”. Esta conversación será con Karina Sosa el 3 de septiembre a las 12:30, por si no les llamó la atención la de Toews.

Foto: hayfestival.com/

Wole Soyinka, el 1er Nobel de Literatura en el “Hay Festival”

Había que hablar de Fadanelli y Toews… aunque lo que más llama la atención del programa del sábado del “Hay Festival” definitivamente es la presentación del premio Nobel de Literatura, Wole Soyinka.

Además de ser una oportunidad para acercarse a la obra de quien es el primer Nobel de literatura africano (aunque no faltan los que dicen: “ahhh, sí, desde hace años lo sigo”) , va a ser sabroso escuchar a uno de los principales opositores de Trump en Nigeria. Callado no es: no por nada estuvo encarcelado por las críticas que echó al gobierno de su país.

Soyinka conversará con el editor de Sexto Piso, Diego Rabasa en el Teatro de la Ciudad y, por suerte, todo será transmitido vía streaming.

Foto: hayfestival.com/

Vivian Gornick

“Las mujeres no son las responsables, es la cultura en México”, comentó hace poco la periodista Vivian Gornick, al hablar sobre los feminicidios y desapariciones de mujeres en nuestro país. Siendo una de las principales líderes del la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, es inevitable que hable sobre el tema. Y seguramente lo seguirá haciendo en la conversación que tendrá con Elvira Liceaga el sábado a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad de Querétaro.

Gornick es periodista y activista, pero se espera que su presentación en el “Hay Festival” no se centre en el tema del feminismo, ya que, entre otras cosas, destaca por dominar la llamada “narrativa personal”. Ejemplo, lo que hace en Cuentas pendientes (2021), al revisitar algunas lecturas esenciales, combina la critica literaria con lo personal.

Foto: hayfestival.com/

Natalie Haynes

Para el último día del “Hay Festival”, Mariana H (quien se rifará la plática con Jarvis Cocker) conversará con Natalie Haynes, quien viene a nuestro país para presentar Las mil naves (2021). En este libro, Haynes revisita el mundo clásico desde la perspectiva de las mujeres.

“Ambientada en una Troya reducida a cenizas después de diez años de cruenta guerra, una mujer despierta y, junto con ella, las voces de todas las mujeres troyanas, pasando por la fiel compañera de Ulises, Penélope, o las diosas que forjaron esta historia desde su inicio”. Esta plática será el domingo 4, a las 12:30 en el Teatro de la Ciudad.

Foto: hayfestival.com/

Y bueno, también estarán Emiliano Monge, Pedro Ángel Palou, Alma Delia Murillo y la conversación con la gran Margo Glantz… pero, como siempre pasa en los festivales, nunca hay tiempo para todo. Esas son las recomendaciones, pero hay mucho, mucho más en el “Hay Festival”. Pueden checar el programa completa dando click aquí.