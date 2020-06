¡Heroína! Niña gana demanda para mejorar su escuela en San Luis Potosí

Cuántas escuelas rurales no sabemos que carecen de las instalaciones básicas y dignas que merecen los niños, pero esta vez, Marichuy, una pequeña de 11 años, hizo la diferencia. La menor que cursa quinto de primaria ganó una demanda judicial para que su escuela, la primaria José María Pino Suárez, en san Luis Potosí, cuente con baños en lugar de letrinas, bebederos con agua potable, en vez del agua amarillenta que tomaban, un aula decente a cambio de ladrillos desgastados así como toda la infraestructura adecuada para que el colegio se restaure.

La pequeña junto sus padres, ya habían perdido la esperanza, pues la demanda que se hizo con el apoyo de ‘Renace’, organización que brinda servicios jurídicos a personas de escasos recursos, para denunciar ante la justicia federales las condiciones deplorables en las que se encuentra la escuela, haciendo hincapie en que que las autoridades educativas no habían realizado acciones para mejorar el inmueble y la seguridad de los alumnos, se interpuso desde abril del 2019, pero, hace unos días, la respuesta de la Juez Octavo de San Luis Potosí, les llegó de sorpresa.

“Primero, te comento que mi nombre es Laura Coria Martínez. Soy la Juez Octavo de Distrito en San Luis Potosí y te digo que escribo esta decisión en forma que te sea posible entender y luego puedas opinar si estás de acuerdo o no”, se lee en su presentación. En la que añade “Debo decirte que me encuentro obligada a proteger tu identidad y bienestar por eso, todo lo que se refiere a ti en adelante será abreviado con tus iniciales M.J.L.R”, señala el escrito.

Tal y como dice Jacob Sánchez de ‘El sol del México’, la menor apuntó al hacer la demanda, que no había un profesor específico para el cuarto año, que las instalaciones estaban en deterioro, inseguras y antihigiénicas, puntualizando que la bardas de ladrillos de cemento que fungían como salón de clases, lucen despintadas y en desperfecto.

Pero la insalubridad e inseguridad, no se delimitaba en el aula, ‘Renace’ hizo hincapié en que la escuela que opera con la clave S.E.P 24DPR3104W, carecían de baños limpios y servibles, en su lugar, había una letrina, por lo que las niñas se tenían que aguantar todo el día, favoreciendo la aparición de infecciones. Mientras que de los bebederos (una toma de agua sobre una cubeta)salía agua amarillenta, que presumiblemente se trata de agua de riego.

En respuesta, la juez se demandó verificar que la escuela no sea peligrosa para los estudiantes, encontrando que la primaria rural no cuenta con un certificado de que el inmueble sea seguro, se comprobó que entre otros incumplimientos, que no existe un espacio designado para la biblioteca y mucho menos uno con computadoras y acceso a Internet.

“Hago de tu conocimiento que de acuerdo a las leyes de México, todos los niños y niñas de este país, tienen derecho a recibir educación y que esa educación debe ser igual para todos, para lograr esto, la ley obliga a cada una de las autoridades del Estado a revisar salones, baños, patios y todos los lugares de la escuela para que puedas recibir educación de mejor manera, superarte y lograr todo lo que te propongas con ayuda de tus padres y maestros”, se aprecia en la resolución.

Además, la jueza ordenó a las autoridades correspondientes, hacer una revisión exhaustiva de la primaria José María Pino Suárez, mientras que los directivos tendrán que acatar la resolución correspondiente, además de instalar ventilación en las aulas.

Es así como la gran Marichuy se convirtió en la heroína de sus compañeros y de todo México, no obstante, los niños no tendrían que recurrir a estas instancias para recibir la educación y las instalaciones que se merecen de lo contrario se estaría incurriendo en violencia. Tal como lo dice el artículo tercero de nuestra Constitución:

“El Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativo, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.