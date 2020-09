SRE investigará realización de histerectomías no autorizadas en centros migratorios de EU

Es un hecho: la humanidad está cayendo a niveles que hace algunos años parecían impensables… y en lugares “supuestamente” desarrollados. Como ejemplo, Estados Unidos, cuyas autoridades migratorias realizan prácticas que violan la integridad física de las mujeres. Según denuncian organizaciones, se han ejecutado histerectomías sin autorización.

¿Histerectomías? En palabras más entendibles, la extracción del útero. Según indica la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRE), dicho procedimiento completamente invasivo se ha realizado sin autorización a mujeres hispanohablantes. Esto en centros de detención migratoria ubicadas en Irwin, Georgia y El Paso, Texas, los cuales son supervisados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

De acuerdo con un comunicado de la SRE, el asunto ya es investigado por el Consulado General de México en Atlanta, luego de haber recibido una denuncia formal por parte de una organización. Hasta el momento, la realización de las histerectomías no ha sido corroborada por las autoridades mexicanas, pero la denuncia indica que éstas fueron ejecutadas en ciudadanas mexicanas.

“Dicha representación diplomática ha solicitado información detallada a las autoridades a fin de esclarecer las posibles afectaciones a ciudadanas mexicanas, así como información sobre los procedimientos realizados y la justificación correspondiente”.

Por si la realización no autorizada de histerectomías no fuera suficiente para encender las alarmas sobre lo que sucede en los centros migratorios de Estados Unidos, la SRE indica que también se investiga el presunto abuso sexual que agentes de El Paso, Texas, cometieron en contra de una ciudadana mexicana.

“Ambos consulados se mantienen en comunicación con las autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos e identificar personas mexicanas que pudieran haber sido afectadas”, señala la cancillería mexicana. “Personal consular de ambas representaciones refuerza la atención a esos centros de detención para garantizar que se respeten los derechos de las personas mexicanas detenidas”.

¿Qué es una histerectomía?

A grandes rasgos, el procedimiento al que pudieron haber sido sometidas ciudadanas mexicanas sin su consentimiento es la extracción del útero (matriz), el cual es el órgano muscular que acoge al feto durante el embarazo.

Según sitios especializados, cuando se realiza una histerectomía también se pueden llegar a extirpar otros elementos del sistema reproductivo femenino, como las trompas de Falopio y los ovarios.

Para realizar una histerectomía es necesaria una intervención quirúrgica que implica incisiones, ya sea en el abdomen, el vientre o en la vagina de las mujeres. Después de un procedimiento de este tipo, las mujeres ya no tienen períodos menstruales ni la posibilidad de quedar embarazadas.

Son varias las razones por las que se realiza una histerectomía, sin embargo, antes de realizar esta cirugía (considerada mayor), los médicos sugieren aplicar tratamientos alternativos. Así que habrá que ver cómo justifican las autoridades de EU haberse tomado la libertad de realizar dicho procedimiento.