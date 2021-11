¡Wow! La historia de las únicas fotos que existen de la superficie de Venus

Seguramente en redes sociales has visto una foto de color amarillo que supuestamente fue tomada en la superficie de Venus. Algunos usuarios afirman que es una foto original y que se ve así por las altas temperaturas y la densidad de la atmósfera, pero no es del todo cierto.

¿Entonces esta no es la superficie de Venus? ¿La foto es falsa? Diría la funcionaria Vilchis en la afamada sección de la mañanera, no es falso pero tampoco es verdad.

La realidad es que sí hay fotos de la superficie de Venus, el segundo planeta después del Sol. El asunto es que no se ven así de nítidas, completas o de ese color. Las primeras fotos del planeta Venus que la humanidad ha podido tomar se hicieron el 22 de octubre de 1975 tras el aterrizaje de la nave rusa Venera-9 en el hemisferio norte.

De acuerdo con la Agencia Espacial Federal Rusa, la nave fue lanzada el 8 de junio de 1875 con un protector especial contra el calor. Sin embargo, después de aterrizar en la superficie, transmitió información por 53 minutos antes de derretirse y perder conexión con la Tierra.

Después de despegar de la Tierra, Venera-9 viajó 136 días a través de 300 millones de kilómetros hasta ponerse en órbita con el planeta y comenzar el descenso.

Para que nos demos una idea, la nave experimento una presión 90 veces superior a la de nuestro planeta y una temperatura de 458 grados centígrados. Nada más la nave tocó la superficie, midió la densidad, presión, temperatura, cantidad de vapor de agua, partículas de las nubes, medidas de iluminación, radiación, etc.

Resulta que en Venus solo entre el 5 y el 10% de la luz del sol llega a la superficie dedico a la densidad de su atmósfera, que provoca un efecto invernadero y eleva demasiado la temperatura sobre la superficie.

Pero, antes que se derritiera, la nave envió las dos primeras fotos que la humanidad veía de Venus.

Como podrán ver las fotos son poco claras pero se alcanza a ver el tren de aterrizaje de la nave y el suelo rocoso del planeta.

Posteriormente, la Agencia Espacial rusa volvió a mandar otras nave, las Venera 10 y 13, enviando más fotos. La Venera 14 tomó las primeras fotos a color de la superficie de Venus el 5 de mayo de 1982. Y desde entonces la humanidad no ha regresado a ese planeta con complicadísimas condiciones.

En parte no. AFP se encargó de verificar la foto amarilla del principio que comenzó a circular en redes sociales a finales del 2020. Resulta que la foto fue publicada por el investigador estadounidense Don P. Mitchell, quien la describió como una imagen “en perspectiva”.

El científico explica que combinó los datos de las imágenes brutas de la sonda espacial rusa utilizando un programa de edición de imágenes. A pesar de que la versión pública de las fotos son poco claras, las versiones originales incluían una panorámica completa a partir de imágenes con un filtro claro, además de panorámicas a color a partir de imágenes con filtros rojo, verde y azul.

Lo que hizo, entonces, fue combinar las panorámicas para obtener una imagen final más clara que publicó en blanco y negro.

The entire video transmission from Venera-13. The darker sections are where red, green or blue filters are dropped in place. pic.twitter.com/VXHpXBAqx7

— Donald Mitchell (@DonaldM38768041) September 2, 2019