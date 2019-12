Hace unos días, y como una de las medidas que implementará el gobierno capitalino para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció que a partir de 2020 no todos los autos nuevos tendrán el Holograma 00 para circular todos los días, esto bajo el argumento de que aunque estén recién saliditos de la fábrica, no todos los automóviles tienen el mismo rendimiento.

Y si ustedes andan con la duda de si su nave nueva –como diría la chaviza– puede obtener el Holograma 00, están de suerte, ya que la Secretaria de Medio Ambiente ha publicado el listado de coches que son candidatos a este beneficio, el cual básicamente te permitirá verificar tu automóvil cada dos o cuatro años (según sea el caso) y con el que podrás circular todos los días.

Serán algunos modelos de marcas como BMW, Audi, BAC, Peugout, Nissan, Mercedes-Benz, entre otros, serán los que podrán obtener el Holograma 00, algunos sólo por 1 vez (o sea con dos años de vigencia) y otros por 2 ocaciones (teniendo un tiempo de cuatro años para verificar). Acá se las dejamos para que le echen un ojo:

Listado de Vehículos Candid… by Sopitas.com on Scribd

Como recordarán, el pasado 20 de diciembre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó en una conferencia de prensa que todos los autos vendidos en 2020 se dividirán en grupos según su nivel de emisiones. Es decir, si tu coche es de los que contamina mucho, entonces tendrás que pasar por muchos más trámites y también aplica lo opuesto: si contaminas poquito, tendrás varios beneficios por invertir un buen dinero en un auto que no contamine el medio ambiente.

“Queremos ser igual que los países de primer mundo donde se venden los mejores vehículos”, señaló Sheinbaum en la conferencia, donde además detalló las demás medidas para reducir el 30 por ciento en los próximos cinco años las emisiones de gases de efecto invernadero. Acá se las dejamos:

-Reducir emisiones en el uso y distribución de gas LP.

-regular sustancias precursoras de ozono en el uso doméstico.

-Controlar las emisiones de las gasolineras.

-Cambiar la distribución de gasolina para evitar que se evapore.

-Mejorar las prácticas en el control de incendios.

-Controlar emisiones y fomentar combustibles limpios en el sector industrial.

-Reducir emisiones en el mantenimiento urbano.

-Restricciones estrictas en la circulación de transportes de carga.

-Nuevas normas de emisiones vehiculares.

-Regulación de emisiones en las motocicletas.

-Nuevo esquema de verificación vehicular (este es el que mencionamos acá arriba).

-Fomento en la movilidad sustentable.

-Aumento en la capacidad del transporte público.

-Desarrollos tecnológicos para fomentar una mejor calidad del aire.