¿Y ya? Sujeto que abusó sexualmente de un perrito pagará 5 mil 700 pesos para “reparar el daño”

La Fiscalía de Sinaloa resolvió un caso indignante de una forma que seguramente no le gustará a muchos. Juan Carlos “V” fue detenido por maltrato animal luego de que causara la muerte de un perrito del que abusó sexualmente en mayo de este año… sólo deberá pagar 5 mil 700 pesos (que podrá liquidar en cómodas mensualidades), junto a otras condiciones para “reparar el daño”.

El caso de abuso sexual contra este perrito

Recapitulemos un poco. La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación luego de que en medios de comunicación se viralizara la violación de un perrito identificado como “Chuchito”, en Culiacán, y se presentara una denuncia penal por el caso el 14 de mayo de este 2020 ante la Unidad Especializada en Delitos de Tramitación Común.

Tras realizar investigaciones, diligencias, documentar testimonios, recabar la información policial y todo lo que debe hacer una Fiscalía para dar con el responsable de un delito, finalmente se detuvo a Juan Carlos “V” y se le vinculó a proceso en agosto por el delito de Maltrato o crueldad en contra de animales domésticos.

Pero, ¿qué crees? La defensa de este señor solicitó la salida alterna de Suspensión Condicional del Proceso (es decir, terminar su proceso penal y quedar libre, siempre y cuando cumpla con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones), y como el delito por el que se le acusaba no está considerado como “grave”, la Fiscalía le concedió el beneficio este viernes.

Las sanciones contra el responsable

Como dijimos al principio, el sujeto deberá pagar 5 mil 700 pesos, los cuales podrá cubrir en seis mensualidades de 950 pesos. ¿Nada más? No, la Fiscalía también dijo que al tipo se le impuso la obligación de no volver a maltratar animales, de acudir a terapia psicológica por los próximos seis meses, tener un domicilio fijo mientras tanto y presentarse a firmar periódicamente a la Unidad de Medidas Cautelares… (Uffff ¡No sean tan estrictos!).

Obligado Juan Carlos “V” a pago para reparación del daño por agresión y muerte a perro Chuchito. Se impuso la obligación de abstenerse de dañar o lesionar a animales domésticos propios o ajenos y medidas cautelares diversas. https://t.co/137OYt4tMM — Fiscalía Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) December 12, 2020

De acuerdo con El Universal, una activista de la organización Huellitas con Causa IAP fue quien presentó la denuncia y reveló que el veterinario que atendió al perrito descubrió graves lesiones en su recto y en sus huellas. Según su diagnóstico, “Chuchito” pudo ser atacado con un palo pues en su organismo se encontraron restos de madera, arena y otras sustancias que le causaron derrames internos muy severos.

Los medicamentos y sedantes que se le aplicaron al perrito no fueron suficientes, pues no presentó mejoría alguna, y no quedó de otra más que sacrificarlo para que dejara de sufrir… ¿Tú qué piensas, consideras suficiente la sanción contra este sujeto?