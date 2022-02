La historia del hombre que cruzó Marruecos para intentar salvar a Rayan, el niño que murió en un pozo

Rayan, el pequeño niño de 5 años que quedó atrapado en un pozo en Marruecos, provocó conmoción en muchos países. Tan sólo acá en México nos conmovió mucho su historia y esperábamos que fuera rescatado con vida.

Tristemente eso no sucedió. El cuerpo sin vida de Rayan fue sacado del pozo de 32 metros este sábado 5 de febrero. El Gabinete de la Casa Real de Marruecos confirmó que el menor ya no se encontraba con vida cuando lograron llegar hasta él gracias a un túnel (por acá puedes leer los detalles sobre lo anterior).

Pero durante los días que el niño de 5 años permaneció en el pozo, así como ahora tras su muerte, diferentes historias rodearon esta tragedia. Una de ellas es la de un hombre llamado Ali El Jajaoui, quien, como mucha gente, tenía la esperanza de ver al pequeño Rayan salir con vida.

El tema es que este hombre no sólo deseó eso con todas sus fuerzas, él intentó hacer algo para que sucediera. Y claro, cualquiera pensaría que muchos harían lo mismo si vivieran cerca de donde estaba el menor, pero no era el caso de Ali El Jajaoui.

Resulta que este hombre se encontraba muy lejos del famoso pozo cuando se enteró de la noticia, pero eso no le impidió viajar hasta el lugar para ayudar con las labores de rescate. La tragedia ocurrió en un pequeño pueblo que se llama Igrán, en el municipio de Chauen, una zona montañosa al norte de Marruecos; él, provenía de la ciudad de Erfoud, ubicada al sur del país.

Sí, este hombre cruzó prácticamente todo el país para llegar hasta donde Rayan luchaba por su vida. De acuerdo con un reportaje publicado por La Nación, llegó y de inmediato preguntó en qué podía ayudar pues trabaja como especialista en perforación en su ciudad de origen.

Se reporta, de hecho, que la estrategia que permitió lograr cavar un túnel para llegar hasta el punto donde cayó el pequeño fue suya, y que cuando las excavadoras no podían perforar más por el riesgo que eso implicaba, él y otros dos voluntarios se internaron en lo profundo para seguir cavando con sus propias manos, labor que realizó por casi 20 horas.

Ali El Jajaoui, locally known as Ba (uncle) Ali Al-Sahrawi, emerged as a hero in the gripping story of little Rayan’s rescue, as he led the last and most complicated phase of the digging to save the 5 years old child https://t.co/EL5D1KOZ79 pic.twitter.com/XYp4UcCSmT

— Saad Abedine 🤬😷🤟🏼 (@SaadAbedine) February 5, 2022