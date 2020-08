“Ahora tienes coronavirus”: Las palabras de un sujeto en Florida tras escupirle en la cara a un niño

La pandemia vino a sacar lo mejor de algunas personas… pero también lo peor de otras. Un menor de edad de Florida fue víctima de un sujeto de esos a los que parece molestarles que los demás procuren las medidas sanitarias contra el COVID-19. Molesto porque el menor no quiso quitarse el cubrebocas cuando se lo pidió, el hombre le escupió en la cara y le dijo, con todas sus letras: “Ahora tienes coronavirus”.

Si alguna vez te ha tocado lidiar con un desconocido en aparente estado de ebriedad o intoxicación, seguramente comprenderás muy bien lo que vivió este menor. Resulta que se encontraba en el restaurante Ricky T´s (el pasado domingo) cuando Jason Copenhaver, de 47 años, se le acercó en una actitud desafiante y nada educada, y le pídió que se quitara el cubrebocas.

El menor (de quien la policía no reveló la edad) obviamente lo ignoró, pero el hombre —como el típico mala copa que no entiende razones—, no tomó nada bien su negativa. No insistió, pero según la información de AP, le pidió luego de eso que le estrechara la mano. El menor volvió a negarse y fue entonces cuando arremetió contra él.

Escupió al menor y trató de golpear a un empleado

Copenhaver agarró la mano del menor a la fuerza, y se le acercó lo suficiente como para que su saliva le alcanzara el rostro. “Ahora tienes coronavirus”, le dijo después. Empleados del lugar pidieron al hombre que se sentara pero el informe policial relata que éste trató de golpear a uno de ellos.

Ese mismo empleado logró controlar al tipo y lo sacó del restaurante hasta que la policía llegó al lugar y procedieron a arrestar al hombre, quien les indicó que en realidad no sabía si tenía o no coronavirus pues nunca se había realizado una prueba. Copenhaver fue acusado de agresión simple y conducta desordenada; quedó en libertad al pagar una fianza de 650 dólares.

Ojalá que de verdad este tipo no tenga coronavirus y esta agresión no pase del susto para el menor, porque 650 dólares no serían un precio justo por sus actos si llega a ser el caso.