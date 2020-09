Diseños orgánicos: Captan a hombre con serpiente como cubrebocas en Manchester

En Manchester, Inglaterra, captaron a un hombre utilizando una enorme serpiente como cubrebocas durante esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Sí, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir fotografías de este sujeto que se encontraba a bordo de una unidad de transporte público de esta ciudad.

En imágenes, que también compartió el medio de comunicación Manchester Evening News, se puede observar a un hombre cubriéndose el rostro con ayuda de una serpiente. Sin embargo, también en una de las fotografías, se puede ver como el reptil comienza a explorar su alrededor y a treparse en los tubos del autobús.

Ante este extraño suceso, un testigo, que citó el medio inglés, comentó que ver a este hombre con la enorme serpiente, fue algo bastante entretenido: “La llevaba envuelta alrededor de la cara como una máscara cuando subió al autobús”, declaró.

Por otra parte, las autoridades de Manchester, ciudad que se encuentra al norte de Inglaterra, informaron por estas fotografías que no se puede utilizar una serpiente como cubrebocas. Sí, realizaron esta advertencia ya que, en esta ciudad europea, es obligatorio el uso de mascarillas para subir al transporte público.

Al respecto, un vocero de la Autoridad de Transporte de Manchester, señaló: “Las directrices del gobierno dejan claro que no es necesario llevar una mascarilla quirúrgica y que los pasajeros pueden hacerse su propia mascarilla o llevar algo adecuado, como una bufanda o pañuelo”.

Y finalmente agregaron: “Aunque esto deja un pequeño margen de interpretación, no se extiende al uso de la piel de serpiente, especialmente cuando todavía está unida a la serpiente”, comentó irónicamente el funcionario inglés.

Obsessed with this bloke using his snake as a mask on the bus

I fucking love Manchester pic.twitter.com/V8HFlVjPAW

— Quarantina Turner says suck ur mum (@OhBabyLetMegIn) September 15, 2020