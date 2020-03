41 casos confirmados y 155 sospechosos son las cifras que ha dejado hasta el día de hoy el brote de COVID-19 o Coronavirus en nuestro país, según el informe de la Secretaría de Salud, que este sábado ha anunciado que estamos pasando de la etapa de “contención” a la etapa de “mitigación” por lo que ha anunciado nuevas medidas para mitigar el número de contagios.

En palabras del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ahora pasaremos de las medidas contención individual, que venimos desarrollando desde enero, a las medidas de sana distancia social”.

Estas medidas contemplan la suspensión de clases para todos los niveles, básico, medio y superior a partir del 20 de Marzo y hasta el próximo 20 de Abril, en lo que la Secretaría de Educación Pública ha denominado un “adelanto” del periodo vacacional de Semana Santa.

Además, López-Gatell anunció la entrada en vigor de la ‘Jornada Nacional de Sana Distancia‘, que se contempla del 23 de Marzo al 19 de Abril. Pero ¿qué diablos quiere decir esto? Además de reforzar las medidas básicas de higiene como el correcto lavado de manos de manera frecuente, el distanciamiento social así como el permanecer en casa cuando uno presenta algún tipo de síntoma o gripa, la Jornada Nacional de Sana Distancia contempla:

Suspender temporalmente actividades no esenciales en los niveles público, social y privado.

Como medida de mitigación para evitar contagios por Covid-19 o Coronavirus el gobierno de la República propone suspender temporalmente actividades no esenciales en los niveles público, social y privado a partir del Lunes 23 de Marzo, esto quiere decir que los empleados de diversas empresas podrán trabajar desde casa o hacer ‘Home Office’ siempre y cuando su labor lo permita, considerando que una actividad NO esencial “es aquella que no afecta la actividad sustantiva de una organización pública, social o privada, o los derechos de los usuarios”.

De esta manera, a partir del Lunes 23 de Marzo se deberán suspender las actividades no esenciales que involucren la congregación o movilidad de personas, en particular de diversas regiones geográficas y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia.

Reprogramación de eventos de concentración masiva

Otra de las medidas anunciadas por Hugo López-Gatell contempla la suspensión o reprogramación de eventos de concentración masiva superiores a 5 mil personas hasta nuevo aviso. Esto abarca todo tipo de eventos, desde partidos de fútbol, conciertos, festivales de música, exposiciones o actividades recreativas cuya capacidad sea mayor a 5 mil asistentes.

Esta medida aplica en todo el país y apuntan proteger a los grupos de población más vulnerables de enfermedades y reforzar los sistemas de salud.

Evitar viajes internacionales no esenciales

Mientras la Secretaria de Salud anunciaba las nuevas medidas contra el Coronavirus en México, la Secretaria de Relaciones Exteriores lanzó un comunicado en donde sugiere a los mexicanos evitar viajes internacionales no escenciales, advirtiendo que la emergencia sanitaria por el COVID-19 seguirá durante las próximas semanas, por lo que también se invita a los viajeros revisar las medidas adoptadas por los gobiernos de los países que se pretenden visitar.

#Comunicado El Gobierno de México sugiere a connacionales evitar viajes internacionales no esenciales ➡️ https://t.co/oGpywKatdO pic.twitter.com/z3uWPCQQjM — SALUD México (@SSalud_mx) March 15, 2020

La Jornada Nacional de Sana Distancia busca interrumpir las cadenas de transmisión de persona a persona, evitar una mayor propagación del COVID-19 o Coronavirus así como reducir la intensidad de la epidemia y ralentizar el aumento de casos.

Según lo anunciado por la Secretaria de Salud estas medidas entrarán en vigor a partir del 23 de Marzo, aunque bien podrían adelantarse en caso de que el número de casos positivos se dispare en los próximos días.

Así que entre suspensión de clases, eventos masivos y las actividades presenciales no esenciales a partir del 23 de Marzo nos espera una buena semana para preparar la vida laboral, familiar y escolar.