Confirmado: Pacientes recuperados pueden reinfectarse de COVID-19; se reporta el primer caso

La OMS ya lo ha dicho: poco es lo que sabemos acerca del COVID-19, así que las autoridades y la población no deben bajar la guardia en cuanto a las medidas sanitarias. Ejemplo de ello es el informe que dio a conocer un equipo de investigadores de la Universidad de Hong Kong, que reveló el primer caso de reinfección de coronavirus en el mundo.

Se trata de un hombre de 33 años de edad, quien fue diagnosticado en abril pasado con COVID-19. Sin embargo, este joven volvió a contraer coronavirus en días recientes, tras un viaje a España.

@hkumed Microbiology found the world’s first documented #COVID19 reinfection case.

This suggests that “immunity can be short-lasting after natural infection” & “#SARSCoV2 may persist in the global human population” like common-cold related #coronaviruses.https://t.co/B6HsUsoWrk

— HKU Medicine (@hkumed) August 24, 2020