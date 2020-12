Un residente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” reveló a Animal Político que en el hospital les dijeron que si el ritmo de contagios de COVID-19 sigue como a la fecha en la Ciudad de México, en enero de 2021 el sistema de salud colapsará.

Pero esto no es lo mismo que tener hospitales llenos. Significa que no habrá más camas, insumos y equipo médico para atender a los enfermos críticos y se podría llegar al nivel de tener que decidir a qué pacientes atender y a qué pacientes no se podrá.

De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, la Ciudad de México está en un 83% de ocupación de camas de hospitalización general y al 71% para pacientes graves de camas con ventilador. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en la capital hay un 66% de ocupación hospitalaria hasta este 14 de diciembre.

¿Por qué las cifras son diferentes?

El director General de Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Pública de la Ciudad de México, Eduardo Clark, nos explicó que en la CDMX todos los días preguntan directamente a todos las unidades médicas las camas que tienen disponibles y las ocupadas, tanto generales como de terapia intensiva. Pero por otro lado, la red IRAG (Infecciones Respiratorias Agudas Graves) que reporta a nivel federal, es un sistema automatizado en el que los hospitales reportan sus ocupaciones de manera diaria.

El asunto es que en esta última red no están incluidos algunos hospitales como la Unidad Temporal de CitiBanamex que agrega camas disponibles al sistema de salud o algunos hospitales militares que no recibían a civiles pero ahora se han adaptado.

Entonces, al momento…

¿Cuáles son los hospitales que reportan un 100% de ocupación en la red IRAG?

Hasta la fecha y hora de publicación de esta nota, en la Ciudad de México la red IRAG reporta 12 hospitales que están completamente llenos y ya no tienen capacidad para recibir a más pacientes con COVID-19. Estos son:

El Instituo Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suarez de la Secretaría de Salud de CDMX

El Hospital Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez del ISSSTE

El Hospital General Ajusco Medio de la Secretaría de Salud de CDMX

El Hospital Dr. Dario Fernández Fierro del ISSSTE

La Unidad Móvil Temporal COVID de Iztacalco del IMSS

El Hospital del 81 Batallón de Infantería en Tlalpan de la Sedena

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas de la Secretaría de Salud CDMX

El Hospital General de Zona 27 de Tlatelolco del IMSS

El Hospital del 22 Batallón de Infantería de la Sedena

El Hospital General de Milpa Alta de la Secretaría de Salud CDMX

El Hospital Central Militar de la Sedena

El Hospital de Tacuba del ISSSTE

Sin embargo hay otros 23 hospitales que reportan una ocupación por arriba del 80%, lo que coloca a la Ciudad de México en una situación crítica que podría colapsar el sistema. El viernes pasado, 11 de diciembre, la Secretaría de Salud local informó que estábamos a una semana de la saturación hospitalaria.

Si quieres consultar qué hospitales están llenos y en cuáles aún hay camas, acá te dejamos el link de la red IRAG federal, donde también se pueden observar hospitales de otros estados, y el registro de la Secretaría de Salud local.