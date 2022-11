Pues sí, segundo día de contingencia ambiental por la mala calidad del aire que respiramos en la Zona Metropolitana del Valle de México. Y si están por salir de casa, por acá les contamos qué coches no circulan este 14 de noviembre —por el Hoy No Circula como una medida de la Fase 1 de Contingencia Ambiental por Ozono.

Ya ven que previo al primer día de la contingencia hubo quienes dudaban de esta Fase, diciendo que era puro choro del gobierno de CDMX para supuestamente impedir la marcha en defensa del INE —por si no escucharon lo mero bueno, el discurso de José Woldenberg, exconsejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, ACÁ les dejamos la nota—, pero lo cierto es que si le echaron un ojo al horizonte y el cielo, la calidad del aire no era la mejor, no se veían ni los cerros.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

La Fase 1 no fue cosa de un sólo día y este 14 de noviembre hay un par de restricciones a las actividades al aire libre y la circulación de los coches en la Zona Metropolitana del Valle de México —por el sistema de alta presión, una temperatura alta y radiación solar persistente, además del viento débil y la mala dispersión de contaminantes.

Estos son los coches que no circulan este 14 de noviembre el CDMX

Tons, una de las medidas es la suspensión de la circulación de estos coches, en un horario de 5 am a las 10 de la noche, si la Comisión Ambiental de la Megalópolis no dice otra cosa:

Los coches de uso particular con holograma de verificación 2.

Los coches de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9, así como los carros cuya matrícula sea de letras.

Los coches con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Lo mismo va para vehículos que no tengan holograma de verificación, antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, a esos se les aplica la restricción que los vehículos con holograma 2.

Foto: @CAMegalopolis

El 50% de las unidades que reparten gas LP a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca cuya terminación de matrícula sea NON.

Vehículos de carga local o federal. Estas unidades tendrán que dejar de circular entre las 6 y las 10 am, con excepción de aquellas que estén dentro del Programa de Autorregulación de CDMX y Estado de México.

Taxis con holograma de verificación 1 o 2, que deban dejar de circular según las disposiciones de los incisos a y B. Estos tendrán que dejar de circular de 10 am a las 10 de la noche.

La excepción

Los que se salvan son los coches eléctricos o híbridos, así como los que tengan matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Los choches de uso particular y para atención de urgencias médicas.

Coches de transporte escolar que cumplan con la verificación vehicular vigente y tengan el holograma y autorización correspondiente.

Foto: Victoria Valtierra-Cuartoscuro.

Coches de servicios funerarios —que tengan el holograma de verificación vigente— y para personas con discapacidad que cuenten con el permiso para exentar el Hoy no Circula por Discapacidad.

Por AQUÍ les dejamos el enlace al comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis —que por cierto recomienda evitar actividades al aire libre, hasta los recreos en escuelas, de 1 a 7 de la tarde—, por si quieren conocer a detalle las recomendaciones y excepciones.