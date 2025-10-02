Lo que necesitas saber: De acuerdo con el sindicato, algunos trabajadores fueron hostigados y despedidos de forma injustificada por no aceptar un nuevo contrato.

Trabajadores del Monte de Piedad se fueron a huelga después de varios meses de dialogo con la institución y las autoridades. Alegan incumplimiento de contrato colectivo y constante acoso contra los trabajadores.

Y el problema no es nuevo, lleva al menos unos cuatro años el conflicto interno entre acuerdos, negociaciones y uno que otro despido. Si bien, en el 2024 ambas partes lograron llegar a un acuerdo, está vez algunas cláusulas no modificadas llevaron a la huelga, la segunda en la historia del Monte.

Ah, y por si ustedes tienen alguna prenda empeñada, no se preocupen, la institución aseguró que todos los artículos fueron debidamente resguardados por su seguridad.

Fotografía @ColmenasOrg

¿Por qué se fueron a Huelga en el Monte de Piedad?

La huelga en el Monte de Piedad estalló durante la madrugada del 1 de octubre del 2025, después de algunos días de dialogo. Según Arturo Zayún González, El secretario general del Sindicato de Trabajadores se incumplió el acuerdo al que llegaron en el 2024 y durante el último año, la institución ha intentado liquidar el contrato colectivo del trabajo y sus trabajadores.

Explicó que habían firmado un acuerdo sobre la reducción del personal y el aumento de la jornada laboral sin remuneración. Sin embargo, aún con ese acuerdo la institución ha intentado convencer a los trabajadores de firmar un nuevo acuerdo. El problema no es solo la idea de un nuevo contrato, es que se ha llegado al hostigamiento y al despido injustificado de algunos trabajadores.



“Hace un año, nos declaramos en huelga por un mes debido a la insistencia de la institución en que aceptáramos un contrato de protección. Tras el archivo del expediente del conflicto colectivo y nuestra negativa a aceptar el nuevo contrato, comenzaron a hostigarnos y a despedir trabajadores, lo que nos llevó a la huelga. En esta ocasión no es diferente ha habido incumplimiento a un acuerdo y violaciones al contrato colectivo”. Dijo Arturo Zayún González.

“El 30 de septiembre, fecha del emplazamiento de huelga ratificado ante el poder judicial por la representación sindical, las partes no han logrado un acuerdo definitivo e integral a los múltiples señalamientos de incumplimientos o violaciones al CCT y convenios que ambas alegan en su perjuicio”. Se lee en el comunicado de la STPS.

La huelga no tiene fundamentos

Por su parte, el Monte de Piedad aseguró que se ha cumplido con el contrato colectivo de trabajo que firmaron en el 2024, tras la huelga en febrero del mismo año. Sin embargo, asegura que está nueva huelga solo obedece a los intereses de cúpula del sindicato.

“A pesar de la disposición mostrada por nuestra Institución para establecer un acuerdo con el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, este decidió estallar una huelga a partir del 1 de octubre de 2025, negándose a cumplir con los compromisos pactados en el Acuerdo Modificatorio del CTT en 2024.“

¿Y qué pasa con las joyas del Monte de Piedad?

Si ustedes tienen joyas u otras prendas empeñadas en el Monte esto les interesa. La institución informó que todos los artículos fueron resguardados en las bóvedas por su seguridad. Y no se preocupen, ese resguardo especial no representa ningún costo adicional para los clientes.

“Para nosotros su tranquilidad y confianza son muy importantes. Por lo que le aseguramos que sus artículos están resguardados y no generarán ningún cobro de comisión por resguardo“. Publicó el Monte en X.