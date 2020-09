Agarran a huevazos a Fernandez Noroña en evento en Huichapan, Hidalgo

¿Pues qué no el PT y el Partido Verde ya eran amiguis? Eso es lo que uno pensaría, pero al parecer no… ya que el diputado Gerardo Fernández Noroña fue agredido por miembros del Verde Ecologista. Y todo por la presidencia… municipal de Huichapan.

De cara a las próximas elecciones que se realizarán en Hidalgo, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña acudió a apoyar la campaña de su compañero del Partido del Trabajo, Humberto Endonio Salinas, quien compite por la presidencia municipal de Huichapan.

Y bueno, todo iba aparentemente bien. Pero cuando Noroña tomó el micrófono rápido se tornaron aparentemente mal. Pues, como se puede ver y escuchar en videos que sabrosamente ya circulan en redes, un grupo de personas comenzó a abuchear al polémico diputado. Al parecer, sin ninguna razón. Nomás gritándole que no era bienvenido ni en Huichapan, ni en todo Hidalgo.

Acostumbrado a que su presencia es motivo de mentadas, Fernández Noroña intentó seguir con su discurso. Ya, para cuando los gritos en su contra subieron de tono, él también le entró al argüende, acusando a sus detractores de ser provocadores mandados por el contrincante de su compa. Es decir, el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Huichapan, Emeterio Moreno Magos.

“Esos son golpeadores, vinieron encapuchados a agredirnos, es un acto de cobardía, ese es el candidato del Verde”, acusó Fernández Noroña al momento que ¡pum! le comenzaron a caer huevazos y jitomatazos que grácilmente esquivó.

Afortunadamente el asunto no pasó a mayores (qué bueno, lo que se seguía eran los guamazos) y después el propio Noroña ya andaba echando la cábula sobre lo sucedido en Huichapan, presumiendo en redes a quien la hizo de su Kevin Coster, siendo él la Whitney Houston de esta historia.

Candidato del Verde se deslinda de agresiones a Noroña magos

Al saber que Fernández Noroña lo acusó directamente de los huevazos, el candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Huichapan, Emeterio Moreno, se deslindó de los hechos… y advirtió al diputado del PT que actuará legalmente por las difamaciones en su contra (según lo que don Eme dice en un video, hasta de narco lo ha acusado Noroña).

“El señor jamás me ha conocido, me está calumniando. Dice que soy narco, que soy un secuestrador, que soy un delincuente. Pediré apoyo de las autoridades, para que tomen cartas en el asunto. Pediré apoyo del Estado de Hidalgo, la policía ministerial y la policía correspondiente (…) No es correcto que este señor me levante falsos”, señaló el candidato del Verde a la alcaldía de Huichapan.

Por su parte, Fernández Noroña difundió en su cuenta Twitter las imágenes de sus agresores… remarcando el hecho de que, aunque el candidato del Verde se deslinda de los hechos, él logró identificar entre la bola a su hermano. Y bueno, en medio de este clima es como en Hidalgo el próximo mes habrá elecciones.