Hanna avanzó en los últimos días por el Golfo de México como una tormenta tropical, pero este sábado ya aumentó de nivel y ahora es oficialmente el primer huracán de la temporada. Se prevé que toque tierra en Texas, pero ¡aguas!, porque podría ocasionar lluvias intensas en al menos cuatro estados de México.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), confirmó este sábado que Hanna pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1 mientras avanzaba por el Golfo de México. “Hanna se ha convertido en el primer huracán de la temporada de huracanes del Atlántico 2020″, informaron por medio de Twiter.

Hurricane #Hanna Advisory 10A: Noaa Hurricane Hunters and Doppler Weather Radars Find Hanna Has Become the First Hurricane of the 2020 Atlantic Hurricane Season. https://t.co/VqHn0u1vgc

La agencia internacional de noticias, AP, dio a conocer que el NHC confirmó que Hanna aumentó sus vientos sostenidos hasta los 120 kilómetros por hora. Su impacto en tierra podría causar afectaciones en ciudades como Corpus Christi y Port Mansfield, Texas.

Here’s a look at the current storm surge at Whitecap Beach, water has passed the dunes and will soon threaten HWY-361. #Hanna #txwx #stxwx pic.twitter.com/d1oiuane3X

— NWS Corpus Christi (@NWSCorpus) July 25, 2020