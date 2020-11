Huracán Iota alcanza categoría 5 y se dirige a Centroamérica

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer esta mañana que el huracán Iota alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir Simpson. Además, la dependencia informó que el centro de este fenómeno meteorológico se encuentra en el Mar Caribe, a unos 160 kilómetros al este-sureste de Puerto Cabezas, en Nicaragua, y a 840 kilómetros al sureste de Puerto Costa Maya, en Quintana Roo.

De acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, este huracán podría seguir fortaleciéndose y luego desplazarse alrededor de los países que conforman Centroamérica.

Por medio de sus redes sociales oficiales, esta dependencia estadounidense indicó: “Iota se ha convertido en un huracán de categoría 5 y se prevé que traerá vientos catastróficos, marejadas ciclónicas potencialmente mortales y lluvias torrenciales a Centroamérica”.

#Iota has become a category 5 hurricane and is forecast to bring catastrophic winds, life-threatening storm surge, and torrential rainfall to Central America. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/w6oof46Ley

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020