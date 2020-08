Así se ve el huracán Laura desde la Estación Espacial Internacional

Este 26 de agosto, el huracán Laura se intensificó a categoría 4 y se ubica a unos 320 kilómetros al sureste de Lake Charles, en Luisiana, Estados Unidos. Esto lo convierte en altamente peligroso y en algunas zonas cercanas ya iniciaron las evacuaciones.

Por medio de su cuenta de Twitter, un cazahuracanes de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó un video desde un vuelo de monitoreo, se ve realmente impresionante.

#NOAA42 made five passes into Hurricane #Laura today. Central pressure dropped and wind speeds increased with each pass. Here’s a time lapse of our 5th pass entirely.

Stadium effect really coming into form. #Laura is now Category 4.

Follow @NHC_Atlantic for updates. #FlyNOAA pic.twitter.com/lkcL6vEGdr

— Tropical Nick Underwood (@TheAstroNick) August 26, 2020