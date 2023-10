Lo que necesitas saber: Luego de que impactó Lidia en las costas de Jalisco, Protección Civil apenas está en el recuento de los daños. En Puerto Vallarta se indica la caída de árboles, postes y señalamientos, además de inundaciones.

Tal como se pronosticó, el huracán Lidia tocó tierra durante las primeras horas de este 11 d octubre… y, también como se esperaba, una vez que probó suelo mexicano, el meteoro perdió fuerza.

Foto: Andrea Murcia-Cuartoscuro.

Lidia provocará lluvias “muy fuertes” en Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas

Así que, Lidia ya no es el huracán categoría 4 de hace unas horas. Sin embargo, eso no quiere decir que su impacto es menor. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), seguirá provocando lluvias. Bueno, no sólo “lluvias”: muy fuertes lluvias, señala la dependencia.

“El sistema mantendrá lluvias muy fuertes en Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas, y fuertes en Coahuila, Durango y San Luis Potosí, durante las próximas horas”, advirtió la CONAGUA en el reporte difundido a las 4:00 horas de hoy.

#AlMomento ? Así se encuentra la zona del malecón de #PuertoVallarta por los efectos del huracán #Lidia ??️?



Solicitamos a la población que se encuentra en zonas costeras y serranas, mantenerse resguardados en refugios temporales y sitios seguros.@GobiernoJalisco@ladder400 pic.twitter.com/ruLarXUxts — Protección Civil JAL (@PCJalisco) October 11, 2023

Entonces, explica la comisión del Agua, a pesar de que Lidia comenzó a debilitarse desde las 03:00 horas a baja presión remanente, todavía se sentirá su impacto en buena parte de la costa pacífica del país.

Población debe mantenerse al pendiente de lo que diga Protección Civil

Ya sin la fuerza de hace unas horas, pero las lluvias que provoque Lidia podrían “acompañarse de descargas eléctricas y generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, señala al CONAGO en el reporte en el que también advierte que Aguascalientes y Guanajuato tendrán chubascos a causa de Lidia.

Protección Civil en Jalisco, pendiente de qué onda con Lidia / Foto: @EnriqueAlfaroR ·

Por lo anterior, “se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las indicaciones de las autoridades estatales y de Protección Civil”.

En Jalisco, donde se preveía que el huracán Lidia impactara con mayor fuerza, Protección Civil informó que, en el caso de Puerto Vallarta, lo que se reportó fue la caída de árboles, postes y señalamientos viales.

De acuerdo con Aristegui Noticias, Lidia también provocó provocó el desbordamiento de ríos, inundaciones de casas y fuertes lluvias en la costa sur y norte de Jalisco e, incluso, la muerte de una persona (se desconoce en qué circunstancias).

